چشم الکترونیک ساخته شد/ بازگشت بینایی به نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، از دست دادن قدرت بینایی اتفاقی بسیار ناخوشایند است که ارتباط فرد نابینا با دنیای بیرون را محدود می کند. تا پیش از این و در شرایطی که شخصی چشم خود را از دست می داد، پروتز چشمی می توانست در زیبایی ظاهری به او کمک کرده و از افتادن پلک یا استرس های روانی فرد نابینا بکاهد.



چشم مصنوعی، وسیله‌ای شبیه به بخش قدامی چشم بوده و معمولاً از شیشه یا پلاستیک ساخته می‌شود. اما اکنون ساخت چشم الکترونیکی باعث تحول عظیمی در دنیای نابینایان شده است. نابینایان به لطف این چشم الکترونیکی جدید قادر به دیدن اجسام، طیف های ضعیف نوری و همینطور تشخیص فاصله ها خواهند بود.

"آلن ساحل"، سرپرست تیم تحقیقاتی "موسسه بینایی پاریس" می گوید: "نابینایانی که به این وسیله بینایی خود را باز می یابند حتی قادر به خواندن کلمات و نامه ها با سایز بزرگ اما در خط های محدود خواهند بود. در حال حاضر، پنج بیمار فرانسوی این شبکیه مصنوعی با قابلیت های محدود را دریافت کرده اند."



وی در ادامه می گوید:" مسلما این نگاه جدید، همانند بینایی طبیعی و ذاتی انسان ها نخواهد بود اما مسلما بسیار بهتر از نابینایی و غوطه ور بودن در دنیای تاریکی هاست. سیستم های شبکیه مصنوعی چشم تا پیش از این در کشورهایی مانند امریکا و آلمان آزمایش شده بودند اما چشم مصنوعی جدید دنیای نابینایان را متحول خواهد کرد."



یکی از نابینایان فرانسوی که در این انستیتو بینایی خود را بازیافته می گوید: " زندگیم بعد از دریافت این چشم الکترونیکی تغییر کرد."



این محقق در رابطه با چگونگی ساخت این چشم الکترونیکی می گوید:" سالانه افراد بسیاری در کشورهای مختلف بینایی خود را به دلایل مختلفی از دست می دهند و گاها تا پایان عمر به همین طریق زندگی می کنند. چشم ها، یکی از حساس ترین و همینطور پیچیده ترین عضوهای بدن هستند که کمتر به آنها پرداخته شده است.

این دستگاه در قالب یک عینک آفتابی بر روی چشم ها قرار می گیرد. این عینک آفتابی مجهز به پردازش، حسگر و دوربین های خاصی است که باعث تحریک سلول های عصبی چشمی شده تا قدرت بینایی را به فرد نابینا باز گردانند."



سرپرست این تیم تحقیقاتی در پایان گفت:"این روش در افرادی پاسخ می دهد که بینایی خود را به دلایل طبیعی از دست داده اند نه افرادی که به طور مادر زادی نابینا هستند اما امیدواریم با پیشرفت و بررسی بیشتر بتوانیم تمام نابینایان را صرف نظر از دلیل بیماری درمان کنیم."