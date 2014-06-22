عملکرد ادارات استان بوشهر از طریق سامانه ارزیابی تسما بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر روشن ضمیر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: مطابق با پیگیری های انجام شده و به منظور ارج نهادن به تلاش های دستگاه های اجرایی در سال 92 و حفظ جایگاه و رتبه استان در سطح کشور، برنامه داریم عملکرد سال 92 همانند سال گذشته از طریق سامانه ارزیابی عملکرد تسما با جدیت انجام خواهد شد.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر با بیان اینکه شیوه ارزیابی عملکرد سال 92 و 93 با هم متفاوت خواهد بود، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید امسال هر دو فرآیند را با دقت تمام به انجام برسانند.

وی با اشاره به اینکه شاخص های عمومی سال 92 و 93 یکسان خواهد بود، افزود: شاخص های اختصاصی برای سال 92 همانند سنوات گذشته توسط دستگاه اجرایی ارائه و توسط دفاتر تخصصی استانداری معرفی و تایید خواهد شد.

روشن ضمیر گفت: شاخص های اختصاصی سال 93 در کمیته ای که در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و نماینده معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری تشکیل می شود و مورد بررسی و تایید قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که دستگاه های اجرایی در خصوص شیوه انجام ارزیابی عملکرد سال 92 و 93 دچار ابهام هستند، خاطرنشان کرد: کارشناسان دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر پاسخگوی ابهامات موجود خواهند بود.