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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

روشن ضمیر:

عملکرد ادارات استان بوشهر از طریق سامانه ارزیابی تسما بررسی می شود

عملکرد ادارات استان بوشهر از طریق سامانه ارزیابی تسما بررسی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر از بررسی عملکرد ادارات از طریق سامانه ارزیابی تسما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر روشن ضمیر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: مطابق با پیگیری های انجام شده و به منظور ارج نهادن به تلاش های دستگاه های اجرایی در سال 92 و حفظ جایگاه و رتبه استان در سطح کشور، برنامه داریم عملکرد سال 92 همانند سال گذشته از طریق سامانه ارزیابی عملکرد تسما با جدیت انجام خواهد شد.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر با بیان اینکه شیوه ارزیابی عملکرد سال 92 و 93 با هم متفاوت خواهد بود، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید امسال هر دو فرآیند را با دقت تمام به انجام برسانند.

وی با اشاره به اینکه شاخص های عمومی سال 92 و 93 یکسان خواهد بود، افزود: شاخص های اختصاصی برای سال 92 همانند سنوات گذشته توسط دستگاه اجرایی ارائه و توسط دفاتر تخصصی استانداری معرفی و تایید خواهد شد.

روشن ضمیر گفت: شاخص های اختصاصی سال 93 در کمیته ای که در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و نماینده معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری تشکیل می شود و مورد بررسی و تایید قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه  در صورتی که دستگاه های اجرایی در خصوص شیوه انجام ارزیابی عملکرد سال 92 و 93 دچار ابهام هستند، خاطرنشان کرد: کارشناسان دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر پاسخگوی ابهامات موجود خواهند بود.

کد مطلب 2316953

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