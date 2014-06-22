شکل گیری کمیته اصلاح اشکالات عمده قانون نظام صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در همایش روز ملی اصناف گفت: مجموع سهم معدن و کشاورزی در تولید ناخالص ملی معادل نصف سهم اصناف در اقتصاد است و در حالی که گسترده ای به پهنای جغرافیای ایران را در بر می گیرند. اما کم توجهی به اصناف، منجر به آزردگی خاطر این گروه شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: امروز بازار ایران به واسطه حضور اصناف، آرام است و قانون نظام صنفی نیز که البته در سه بخش با اشکالات عمده مواجه است، قرار است به ثبات این آرامش کمک کند. البته با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صنفی قرار است اصلاح شود و کمیته ای نیز به همین منظور تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده، بازار ایران متاثر از حرکاتی شد که نباید می شد، به این معنا که بازاری که حاکمیت ستم شاهی را ویران کرد، متاسفانه در برخی موارد به واسطه نامهربانی برخی دوستان در بدنه اجرایی با مشکلاتی مواجه شده است.

فاضلی خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا با کمک و پشتیبانی دولت، مشکلات این قانون را حل کنیم.