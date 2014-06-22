فیلم اقتباسی که جان گرین را پرفروش ترین نویسنده آمریکا کرد/ فروش 122 میلیون دلاری «تقصیر ستارگان ما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بسیاری از تهیه کنندگان اجرایی فرصت ساخت فیلم سینمایی «تقصیر ستارگان ما» نوشته جان گرین را از دست دادند، چون از نظر آن ها فروش این فیلم امکان پذیر و عملی نبود. اما توجه به اینکه این فیلم اکنون در 10 روز اول اکران خود 122 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرده، موجب شده رقابت برای خرید حقوق رسمی کتاب های دیگر گرین برای اقتباس سینمایی از آنها بالا بگیرد.

این در حالی است که از زمان اکران این فیلم فروش کتابش نیز بالا رفته و به کتاب شماره یک فهرست پرفروش ها در آمریکا بدل شده است.

آسوشیتدپرس نیز از قول جودی ریمر مدیر برنامه های ادبی گرین از خانه نویسندگان گفت: فکر نکنم این مساله که به تازگی چندین تماس تلفنی برای مذاکره با جان گرین دریافت کرده ایم کسی را تعجب زده کند. کیسی اواشوزکی که مسئولیت کنترل حقوق سینمایی آثار گرین را برعهده دارد نیز اضافه کرد که بعد از سال های متوالی که توجه به آثار او بسیار معمولی بود، حالا یکباره از فیلم گرفته تا تلویزیون، همه توجه شان به سمت گرین جلب شده است. او گفت: خوشحالم که بالاخره او توجهی را که شایسته اش بوده، کسب کرده است. وی افزود: او 9 سال است که کتاب های عالی می نویسد.

پنج کتاب دیگر گرین که می توانند تبدیل به فیلم های سینمایی شوند از این قرارند:

«وفور کاترین ها» محصول سال 2006 که برای اولین بار توسط کمپانی تهیه کوچک ایست آف دوهنی برای ساخت فیلم مورد بررسی قرار گرفت اما ساخته نشد. شخصیت اول فیلم «تقصیر ستارگان ما» همه تهیه کنندگان اجرایی را نگران کرده بود، اما شخصیت اول این کتاب که یک پسر 17 ساله افسرده است که با دوست تنبل و چاق خود سفر می کند، ممکن است تهیه کنندگان را از کتاب «تقصیر ستارگان ما» هم بیشتر نگران کند.

«بگذار برف ببارد» محصول سال 2008 است که گرین در آن یکی از سه داستان در هم پیچیده ای که در مجموع این رمان را تشکیل می دهد، نوشته است. دو داستان دیگر توسط مورین جانسون و لارن میراکل نوشته شده اند. کمپانی فیک امپایر متعلق به جاش شوارتز و استفنی سوج برای اولین بار این داستان را برای اقتباس سینمایی در نظر گرفتند، اما به نتیجه ای نرسیدند. این کتاب از بقیه تجاری تر به نظر می رسد و ممکن است زودتر ساخته شود.

«به دنبال آلاسکا» محصول سال 2005 و اولین کتاب گرین است. کمپانی پارامونت این کتاب را برای اقتباس سینمایی در نظر گرفته بود، اما به گفته خود گرین در کمپانی پارامونت شور و شوق لازم برای ساخت این نوع فیلم ها وجود ندارد.

«شهرهای کاغذی» محصول سال 2008 که داستان پسر و دختر جوانی است که با شخصی که قصد خودکشی دارد روبه‌رو می‌شوند؛ کتاب دیگر اوست. قرار بود فیلمی با اقتباس از این کتاب توسط کمپانی مندیت پیکچرز ساخته شود، اما پروژه به مشکل برخورد.

«ویل گریسون، ویل گریسون» محصول سال 2010 رمانی است که بر خلاف دیگر رمان های گرین، هیچ وقت برای ساخت فیلم در نظر گرفته نشده است. این کتاب با همکاری دیوید لویاتان نوشته شده و شخصیت های اولش دو دوست همنام هستند.