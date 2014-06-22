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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

بزرگترین اصلاح هندسی جاده ترانزیتی ساوه بهره برداری شد

بزرگترین اصلاح هندسی جاده ترانزیتی ساوه بهره برداری شد

رباط کریم – خبرگزاری مهر : شهردار نصیرشهر شهرستان رباط کریم گفت: با بهره برداری از طرح تعریض، اصلاح هندسی، زیرسازی و آسفالت پروژه دور برگردان جاده ساوه، عبور و مرور وسایط نقلیه در پرترددترین جاده ترانزیتی تسهیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پور ظهر امروز در حاشیه بهره برداری از بزرگترین اصلاح هندستی جاده  ترانزیتی ساوه اظهار داشت: جاده ترانزیکی ساوه که بخش اعظم آن در حوزه استحفاظی شهرداری نصیرشهر شهرستان رباط کریم قرار گرفته بدلیل نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام (ره) و دیگر آزادراه های کشور که روزانه هزاران خودرو در حال تردد هستند، اصلاح آن دارای اولویت بود.

وی افزود: با تلاشهای بی وقفه مجموعه شهرداری و همراهی اعضای شورای شهر ما توانستیم در مدت زمان تعیین شده  عملیات اجرایی تعریض، اصلاح هندسی، زیرسازی و آسفالت پروژه" دور برگردان جاده ساوه" را به اتمام برسانیم.

این مسئول عنوان کرد: پس از اتمام پروژه تعریض و اصلاح هندسی دور برگردان جاده ساوه به سمت رباط کریم و بالعکس آن به سمت تهران عملیات زیرسازی و آسفالت و اصلاح دور برگردان این مسیر نیز به اتمام رسید.

محمودپور ادامه داد: در فاز نخست این طرح عملیات خاکبرداری دوربرگردان جاده ساوه به طول تقریبی 400 متر، در جهت تعریض معبر انجام شده و عملیات جدول گذاری پروژه مذکور نیز با پیشرفت فیزیکی بالایی به اتمام رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: در فاز دوم این پروژه عملیات زیرسازی و آسفالت و در نهایت اجرای دور برگردان در دستور کار قرار گرفت که این امر نیز اجرایی و عملیاتی شد.

محمودپور با بیان اینکه خروجی مثبت این پروژه، تسهیل در عبور و مرور شهروندان است، گفت: برغم اینکه این جاده یکی از جاده های پرتردد و ترانزیت جاده ساوه است، عملیات اصلاح هندسی دور برگردان مسیر جنوب به شمال جاده ساوه و بالعکس، امسال در کمیته فنی عمران و ترافیک شهر مطرح شد و به عنوان یکی از رئوس مهم کاری در اولویت برنامه های شهرداری نصیرشهر قرار گرفت.

شهردار نصیر شهر ادامه داد: در فاز نخست این طرح عملیات خاکبرداری دوربرگردان جاده ساوه به طول تقریبی 150 متر، در جهت تعریض معبر انجام و عملیات جدول گذاری پروژه مذکور نیز انجام شد، همچنین در فاز دوم این پروژه عملیات زیرسازی و آسفالت و در نهایت اجرای دور برگردان در دستور کار قرار گرفت که این امر نیز اجرایی و درحال عملیاتی شدن می باشد.

کد مطلب 2316969

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