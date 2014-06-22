وزیر بهداشت ضوابط استخدام گروه پرستاری را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، طی نامه ای خطاب به روسا و سرپرست های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی، با توجه به درخواست برخی از دانشگاه ها مبنی بر بکارگیری نیروی انسانی در رشته شغلی گروه پرستاری (شامل مشاغل پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و بهیار) جهت ارائه خدمت بهتر به مردم در بیمارستانها در راستای اجرای طرح تحول سلامت ضوابط استخدام گروه پرستاری را ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغ، بکارگیری نیروی جدید در مشاغل چهارگانه ذکر شده صرفاً از محل اعتبارات ابلاغی بسته هتلینگ طرح تحول سلامت مجاز است و هر گونه پرداخت از محل درآمد عمومی یا درآمد اختصاصی بدین منظور ممنوع است.

همچنین براساس بند 2 این ابلاغیه، اعتبارات ابلاغی برنامه ارتقاء هتلینگ طرح تحول سلامت (شامل اعتبارات کمک به نوسازی هتلینگ و پرداخت مابه التفاوت تعرفه هتلینگ تا قیمت تمام شده) به هر بیمارستان شامل اقدامات اصلاحی فیزیکی و تجهیزاتی مرتبط با هتلینگ و نیز مربوط به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز است و به رئیس هر بیمارستان در چارچوب تأمین حداقل استاندارد مورد تأیید تیم های ارزیاب ستاد کشوری تحول سلامت، تفویض اختیار می شود که با توجه به اولویت های خاص هر بیمارستان همزمان با اقدامات اصلاحی فیزیکی و تجهیزات مرتبط با هتلینگ اقدام به تأمین نیروی انسانی گروه پرستاری کنند.

وزیر بهداشت در بند دیگری از این ابلاغیه آورده است، سقف مجاز جذب نیروی انسانی در چهار رشته شغلی فوق تا تاریخ 31 خرداد 93 توسط ستاد کشوری اعلام می شود.

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است، ضروری است مسئولان هر بیمارستان با توجه به اعتبارات ابلاغی سال 93، مذکور در بند 2، اقدامات لازم برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز از تاریخ اول تیرماه تا آخر سال را انجام داده و از طریق دانشگاه مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع اعلام کنند.

همچنین بر اساس بند 4 این ابلاغیه، نحوه بکارگیری نیروی انسانی مطابق با تبصره 5 ماده 31 آئین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی (تبصره 3 ماده 2 سابق) است و به دانشگاه ها اجازه داده می شود از طریق آگهی محلی نسبت به جذب نیروی های کارآمد در فضای رقابتی اقدام کنند.