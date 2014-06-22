به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدي بلوردي با بیان اینکه در دو سال گذشته و در پي استقلال تشكيلات املاك و حقوقي اين منطقه از مركز استان، بيش از دو هزار هكتار از اراضي دولتي از متصرفان و زمين خواران باز ستانده شده و به بيت المال بازگشته است، گفت: 112 پرونده مربوط به تصرف اراضي دولتي واقع در حوزه راه و شهرسازي در مراجع تجديد نظر جنوب كرمان در دست اجرا بوده است.

وی تصریح کرد: اين پرونده‌ها منجر به صدور راي به نفع دولت شده و در مرحله تجديد نظر خواهي است كه در صورت قطعيت راي، به زودي ده ها هكتار زمين ديگر در اين منطقه به بيت المال بازخواهد گشت.



مديركل راه و شهرسازي جنوب كرمان با اشاره به اینکه از ابتداي امسال نيز حدود 357 هزار متر مربع از اراضي دولتي به ارزش حداقل 108 ميليارد ريال در جنوب كرمان رفع تصرف شده و به بيت المال بازگشته است، بیان کرد: بيشترين ميزان رفع تصرف از ابتداي امسال و به ميزان 28 هكتار در شهرستان جيرفت بوده است.

مديركل راه و شهرسازي جنوب كرمان با بیان اینکه ساير اراضي بازگشتي به بيت المال در شهرهاي كهنوج، قلعه گنج، عنبرآباد و رودبار واقع شده است، گفت: تمام فروشندگان اراضي دولتي در شهرك شهيد بهشتي جيرفت موسوم به حسين آباد دستگیر شدند که اين مهم در پي شكايت اداره كل راه و شهرسازي از فروشندگان اراضي متعلق به بيت المال و با همكاري شوراي حفظ حقوق بيت المال، سربازان گمنان امام زمان (عج)، دادستان و فرماندار جيرفت محقق شده است.