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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

شعله کار خبر داد:

برگزاری مسابقه "این کتاب را بخوان" به همت حوزه هنری البرز

برگزاری مسابقه "این کتاب را بخوان" به همت حوزه هنری البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیراطلاع رسانی حوزه هنری البرز از مسابقه کتاب خوانی با عنوان "این کتاب را بخوان" به همت حوزه هنری البرز خبر داد.

شفیع شعله کار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: حوزه هنری استان البرز با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و شبکه استانی صدای البرز مسابقه کتابخوانی برگزار می کند.

شعله کار در ادامه تاکید کرد: کتاب پرنده ها و بادبادک ها که به زندگینامه داستانی شهید رضا پناهی می پردازد منبع مسابقه کتابخوانی " این کتاب را بخوان" است.

وی گفت: کتاب پرنده ها و بادبادکها اثر رضوای کریمی است که انتشارات سوره مهر این کتاب را منتشر کرده است.

مدیر اطلاع رسانی حوزه هنری البرز با اشاره به بخش های مسابقه کتابخوانی، یادآور شد:  یکی از بخش های این مسابقه بخش چهارگزینه ای است، در این بخش به 12 نفر جایزه 1 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخش خلاصه نویسی نیز یکی دیگز ار بخش های مسابقه کتابخوانی است که در این بخش به برندگان جوایز نقدی اهدا می شود.

وی افزود: علاقه مندان به شرکت در مسابقه کتابخوانی "این کتاب را بخوان" می توانند آثار خود را تا پایان مردادماه به حوزه هنری البرز ارسال کنند.

شعله کار ادامه داد: علاقه مندان به شرکت در بخش چهارگزینه ای و مطالعه نسخه دیجیتال کتاب می توانند به سایت www.booki.ir شبکه کتابخوانان حرفه ای مراجعه کنند.

شعله کار یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در مسابقه خلاصه نویسی و دریافت برگه های خلاصه نویسی می توانند به کتابخانه های عمومی استان البرز مراجعه کنند.

گفتنی است؛ علاقه مندان می توانند برای تهیه کتاب با تخفیف 20% به کافه کتاب سما به نشانی کرج، بلوار امازاده حسن، مابین مصلا کرج و چهاراه مصباح مراجعه و یا با شماره تلفنهای  32217329-32202013 تماس حاصل نمایند.

 

کد مطلب 2316985

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