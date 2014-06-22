برگزاری مسابقه "این کتاب را بخوان" به همت حوزه هنری البرز

شفیع شعله کار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: حوزه هنری استان البرز با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و شبکه استانی صدای البرز مسابقه کتابخوانی برگزار می کند.

شعله کار در ادامه تاکید کرد: کتاب پرنده ها و بادبادک ها که به زندگینامه داستانی شهید رضا پناهی می پردازد منبع مسابقه کتابخوانی " این کتاب را بخوان" است.

وی گفت: کتاب پرنده ها و بادبادکها اثر رضوای کریمی است که انتشارات سوره مهر این کتاب را منتشر کرده است.



مدیر اطلاع رسانی حوزه هنری البرز با اشاره به بخش های مسابقه کتابخوانی، یادآور شد: یکی از بخش های این مسابقه بخش چهارگزینه ای است، در این بخش به 12 نفر جایزه 1 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخش خلاصه نویسی نیز یکی دیگز ار بخش های مسابقه کتابخوانی است که در این بخش به برندگان جوایز نقدی اهدا می شود.



وی افزود: علاقه مندان به شرکت در مسابقه کتابخوانی "این کتاب را بخوان" می توانند آثار خود را تا پایان مردادماه به حوزه هنری البرز ارسال کنند.

شعله کار ادامه داد: علاقه مندان به شرکت در بخش چهارگزینه ای و مطالعه نسخه دیجیتال کتاب می توانند به سایت www.booki.ir شبکه کتابخوانان حرفه ای مراجعه کنند.

شعله کار یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در مسابقه خلاصه نویسی و دریافت برگه های خلاصه نویسی می توانند به کتابخانه های عمومی استان البرز مراجعه کنند.

گفتنی است؛ علاقه مندان می توانند برای تهیه کتاب با تخفیف 20% به کافه کتاب سما به نشانی کرج، بلوار امازاده حسن، مابین مصلا کرج و چهاراه مصباح مراجعه و یا با شماره تلفنهای 32217329-32202013 تماس حاصل نمایند.



