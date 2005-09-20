بالاك ژنرال بايرن است// هيچ بازيكني براي من بالاك نمي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" ماگات تصميم دارد از يكي از سه بازيكن علي كريمي ، مهمت شول و سباستين دايسلر در مركز خط مياني تيمش استفاده كند. سرمربي بايرن در گفت وگو با سايت اينترنتي باشگاه اظهار داشت: ما در بايرن بازيكني را در حد و اندازه هاي بالاك نداريم. بالاك ژنرال تيم ماست. زماني كه اين بازيكن غايب است ما بايد سبك بازي خود را تغيير بدهيم.

بايرن مونيخ بدون قبول حتي يك شكست در صدر جدول رده بندي بوندس ليگا يكه تاز است. ماگات افزود: در حال حاضر تنها مساله اي كه براي ما اهميت دارد تداوم پيروزي هايمان است. تيم ما بايد از بابت كسب اين پيروزي ها خوشحال باشد.

لازم به ذكراست كه نام علي كريمي هافبك ملي پوش كشورمان در فهرست نفرات حاضردرميدان براي بازي مقابل اينتراخت ذكرنشده است. بايرن مونيخ تا به حال 35 باربا تيم اينتراخت بازي كرده كه 6 بارپيروزميدان بوده ، 13 باربا اين تيم مساوي كرده و 16 باربه حريف خود باخته است.