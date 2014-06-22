جلوگیری از ورود مواد مخدر مهمترین راه مبازه با اعتیاد جوانان/ اعتیاد با قدرت شکار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد خالقیان صبح یکشنبه همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، در همایش پیشگیری از اعتیاد که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر میامی برگزار شد خاطر نشان کرد: جلوگیری از ورود مواد مخدر مهمترین راه مبازه با اعتیاد جوانان است.

وی آموزش والدین و فرزندان با مضرات انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی را یک ضرورت دانست و افزود: دشمن با تمام قوا در صدد است نیروی جوان جامعه را با کشیدن به دام اعتیاد و تفریحات نامناسب و دور از فرهنگ اسلامی از جامعه بگیرد و انقلاب اسلامی را به اینگونه در مقابل خود بی دفاع سازد.

مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام شهرستان میامی نیز در این مراسم با بیان این مطلب که اعتیاد با قدرت شکار می کند تصریح کرد: معتاد به گمان باطل این است که اصلی ترین و تنها مشکل او اعتیاد است در صورتی که اعتیاد پایه و اساس سایر مشکلات او قرار می گیرد.

علی آج قلی با تاکید بر اینکه فرد معتاد چند شخصیتی شده و در درون خود دچار تفرقه می شود عنوان کرد: وی استقلال و ثبات شخصیتی خود را از دست می دهد چرا که فکر او یک مسئله را بازگو می کند و روان و مغز او چیز دیگری را می گوید.

وی با بیان این مطلب که عموما فرد معتاد اشتباهاتش را نمی پذیرد و در پی بر طرف کردن آن هم نیست اذعان داشت: این انجمن بیش از دو هزار و 500 نفر عضو دارد که 26 گروه فعال در هفته 98 جلسه برای بهبودی خود برگزار می کنند.

مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام شهرستان میامی در خاتمه ابراز داشت: این شهرستان با شش گروه فعال و 20 جلسه در هفته فعالیت خود را آغاز کرده و حمایت خوب مسئولان در برگزاری این انجمن ها ستودنی است.



