خطوط فرعی تصفیه خانه فاضلاب در شهر اندیشه تکمیل می شود

علیرضا کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بی رویه جمعیت در شهرستانهای غرب استان تهران و عدم وجود امکانات زیرساختی متناسب با جمعیت اظهار داشت: در سال 88 مجموع جمعیت تحت پوشش شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران در شهر اندیشه حدود 23 هزار خانوار در قالب هفت هزار و 700 مشترک بود که خدمات آبرسانی از طریق هفت حلقه چاه و دو باب مخزن با توان تولیدی 180 لیتر بر ثانیه به مردم ارائه می شد.

این مسئول عنوان کرد: اما در حال حاضر جمعیت تحت پوشش این شهر به 130 هزار نفر و تعداد مشترکین به نه هزار و 864 رسیده و ظرفیت آبی نیز با 61 درصد افزایش به حدود 460 لیتر بر ثانیه افزایش یافت به نحویکه هم اکنون 18 حلقه چاه در مدار بهره برداری است.

درآمدهای ناچیز آب بها پاسخگوی نیازهای بهره برداری نیست

وی ادامه داد: در بخش اجرای خطوط جمع آوری و انتقال نیز با 11 کیلومتر خطوط جدید علاوه بر 10 کیلومتر قبلی، بیش از 50 درصد اجرا شده و در بخش شبکه توزیع نیز در مجموع 45 کیلومتر اقدامات اصلاحی، توسعه شبکه جدید و تکمیل خطوط صورت گرفته است.

کارگری افزود: هزینه های این بخش سرمایه ای بیش از 24 میلیارد تومان برآورد شده در حالیکه تنها منبع مالی شرکت آبفای غرب تهران درآمدهای ناچیز آب بها است که حتی پاسخگوی نیازهای بهره برداری نیز نیست.

معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران گفت: در حال حاضر حتی پس از اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم با اندکی دقت و برآورد متوجه می‌شویم که مبلغ دریافتی از مشترکین شهر اندیشه به ازای هر واحد مسکونی ماهانه حدود 166 تومان است که به هیچ وجه پاسخگوی خدمات آب و فاضلاب نیست.

پیشرفت 30 درصدی تصفیه خانه فاضلاب شهریار و اندیشه

این مسئول بیان کرد: هم اکنون مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهریار که با شهر اندیشه مشترک است با استفاده از تسهیلات صندوق بانک اکو و اخذ 18.5 میلیون یورو وام با بهره بسیار کم در حال اجرا است و 30 درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارد.

وی یادآور شد: در این راستا 14.5 کیلومتر خطوط انتقال و کلکتور اصلی با قطرهای 1000 و 1600 میلیمیتر حد فاصل تصفیه خانه تا نزدیکی ورودی‌ های شهر جدید اندیشه کار شده است که بنابر برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر شد پیش از آغاز برنامه ششم توسعه، خطوط فرعی داخل شهر اندیشه احداث شود.