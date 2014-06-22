به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در همایش مبلغان شهرستان زنجان با عنوان "طلایه‌داران تبلیغ" در حسینیه اعظم زنجان افزود: امروز عدم وابستگی و استقلال روحانیت، افتخار این قشر است و شان علما و روحانیت بیش از این است که خرج جناح‌بازی‌های سیاسی شوند.



وی وارد شدن روحانیت به جناح بندی ها و دستجات سیاسی ایجاد کننده برخی مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: قشر عظیم روحانیت باید هوشیارانه و آگاه از هر زمان دیگر برای توسعه فرهنگی دینی و تبلیغ در جامعه تلاش کنتد چون دشمن با ابزار قوی و نیرومند وارد این عرصه شده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: فرصت‌های ویژه‌ای همچون ماه مبارک رمضان، محرم‌الحرام، اربعین حسینی، 28 صفر و ایام فاطمیه زمان‌هایی طلایی برای روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده‌اند تا مشغول تبلیغ دین به صورت ویژه شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان لزوم توجه به نسل جوان در زمینه تبلیغ را مورد تاکید قرارداد و افزود: باید در زمینه تبلیغ نسل جوان را به عنوان اساسی ترین حوزه مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام خاتمی با یادآوری زحمات و مشقات متحمل شده توسط روحانیت در زمینه تبلغ در چندین دهه گذشته گفت: تبلیغ سهل‌الوصول دین در برهه کنونی حاصل تحمل مشقت‌ها توسط علمای گذشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان این‌که سال‌ها پیش از این، مردم اطلاعات دینی خود را تنها و تنها از طریق فرصت‌های تبلیغی مذهبی و به صورت چهره‌به چهره دریافت می‌کردند گفت: امروز وسایل ارتباط جمعی و ماهواره‌ها، دنیا را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده‌اند و به تبع آن راه‌های تبلیغ دین نیز فراوان شده است.



حجت‌الاسلام خاتمی افزود: ترویج اتحاد و همدلی در بین مسلمانان و جلوگیری از بیان مباحثی که صفوف اتحاد را مختل می‌کند، توجه به تبلیغ دین در بین جوانان روستایی و بها دادن به علل و عواملی که موجب بقا و استحکام خانواده‌ها می‌شود، از جمله این محورهاست.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب، این دستاورد را حاصل تلاش و تحمل مشقت‌ها از سوی تمام علمایی می‌دانست که از زمان شیخ طوسی برای انقلاب و اسلام زحمت کشیده بودند و مسبب این حرکت خود را که در تاریخ پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) بی‌بدیل بود مبلغان و علما می‌دانست.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه دشمن در حال حاضر در تلاش باری غلبه بر فرهنگ دینی است افزود: نگذاریم آنقدر قبح طلاق ریخته شود که به اتفاقاتی همچون جشن طلاق در جامعه دامن زده شود چراکه این موارد توطئه‌هایی برای سست کردن بنیان خانواده‌ها و زشت نشان دادن چهره اسلام است.