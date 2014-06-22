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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

حجت الاسلام خاتمی:

عدم وابستگی و استقلال روحانیت افتخار این قشر است

عدم وابستگی و استقلال روحانیت افتخار این قشر است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: امروز عدم وابستگی و استقلال روحانیت افتخار این قشر است و شان علما و روحانیت بیش از این است که خرج جناح‌بازی‌های سیاسی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در همایش مبلغان شهرستان زنجان با عنوان "طلایه‌داران تبلیغ" در حسینیه اعظم زنجان افزود: امروز عدم وابستگی و استقلال روحانیت، افتخار این قشر است و شان علما و روحانیت بیش از این است که خرج جناح‌بازی‌های سیاسی شوند.

وی وارد شدن روحانیت به جناح بندی ها و دستجات سیاسی ایجاد کننده برخی مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: قشر عظیم روحانیت باید هوشیارانه و آگاه از هر زمان دیگر برای توسعه فرهنگی دینی و تبلیغ در جامعه تلاش کنتد چون دشمن با ابزار قوی و نیرومند وارد این عرصه شده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: فرصت‌های ویژه‌ای همچون ماه مبارک رمضان، محرم‌الحرام، اربعین حسینی، 28 صفر و ایام فاطمیه زمان‌هایی طلایی برای روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده‌اند تا مشغول تبلیغ دین به صورت ویژه شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان لزوم توجه به نسل جوان در زمینه تبلیغ را مورد تاکید قرارداد و افزود: باید در زمینه تبلیغ نسل جوان را به عنوان اساسی ترین حوزه مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام خاتمی با یادآوری زحمات و مشقات متحمل شده توسط روحانیت در زمینه تبلغ در چندین دهه گذشته گفت: تبلیغ سهل‌الوصول دین در برهه کنونی حاصل تحمل مشقت‌ها توسط علمای گذشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان  با بیان این‌که سال‌ها پیش از این، مردم اطلاعات دینی خود را تنها و تنها از طریق فرصت‌های تبلیغی مذهبی و به صورت چهره‌به چهره دریافت می‌کردند گفت: امروز وسایل ارتباط جمعی و ماهواره‌ها، دنیا را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده‌اند و به تبع آن راه‌های تبلیغ دین نیز فراوان شده است.

حجت‌الاسلام خاتمی افزود: ترویج اتحاد و همدلی در بین مسلمانان و جلوگیری از بیان مباحثی که صفوف اتحاد را مختل می‌کند، توجه به تبلیغ دین در بین جوانان روستایی و بها دادن به علل و عواملی که موجب بقا و استحکام خانواده‌ها می‌شود، از جمله این محورهاست.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب، این دستاورد را حاصل تلاش و تحمل مشقت‌ها از سوی تمام علمایی می‌دانست که از زمان شیخ طوسی برای انقلاب و اسلام زحمت کشیده بودند و مسبب این حرکت خود را که در تاریخ پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) بی‌بدیل بود مبلغان و علما می‌دانست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه دشمن در حال حاضر در تلاش باری غلبه بر فرهنگ دینی است افزود:  نگذاریم آنقدر قبح طلاق ریخته شود که به اتفاقاتی همچون جشن طلاق در جامعه دامن زده شود چراکه این موارد توطئه‌هایی برای سست کردن بنیان خانواده‌ها و زشت نشان دادن چهره اسلام است.

کد مطلب 2316993

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