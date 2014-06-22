دادگستری قصرشیرین هیچگونه مماشاتی با متخلفان و قانون شکنان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دادگستری قصرشیرین پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان و قضات دادگستری این شهرستان اظهار داشت: دادگستری شهرستان قصرشیرین هر سال نسبت به سالهای گذشته از رشد کمی و کیفی برخوردار است.

علی محمد محمدی با اشاره به اینکه مردم این شهرستان از عملکرد دستگاه قضا رضایت کامل دارند، گفت: براساس آمار دستگاه قضا در شهرستان قصرشیرین در بسیاری از زمینه های اجتماعی، اقتصادی و... عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه پرسنل دادگستری قصرشیرین برای ارتقا امنیت در شهرستان تلاشی شبانه روز دارند، افزود: دادگستری این شهرستان براساس وظیفه ذاتی و تعیین شده در قانون اساسی هیچگونه مماشاتی با متخلفان و قانون شکنان نخواهند داشت و در مسیر اجرای عدالت حرکت خواهد کرد.

در ادامه این دیدار، امام جمعه شهرستان قصرشیرین اظهار داشت: جایگاه و نقش قوه قضاییه در نظام اسلامی، جایگاهی والا و ویژه است که این بدان معناست که اجرای صحیح و درست عدالت از اصول و اولویت های دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام علی ملکی بیان داشت: ائمه اطهار و بزرگان دین اسلام همانند حضرت علی (ع) همواره در مسیر اجرای عدالت دشمنی های بسیاری از سوی بدخواهان و منافقان می دیدند، ولیکن هیچگاه از اجرای عدالت راستین کوتاه نیامدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب امام راحل، بر پایه اجرای عدالت و برقراری اصول واقعی اسلام بود، افزود: قضات در نظام اسلامی باید دارای ویژگی های بسیاری همانند، عدالت، دینداری، هوشمندی و... باشند.