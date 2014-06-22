نیشابور پس از مشهد دارای بیشترین مسجد در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن موسوی‌پور ظهر یکشنبه در جلسه برنامه‌ریزی گردهمایی ائمه جماعات، هیئت امناء، اعضای پایگاه‌های بسیج و مسئولان کانون‌های فرهنگی مساجد شهرستان در اتاق جلسات فرمانداری، ضمن ارائه گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته این مرکز از مساجد سطح شهرستان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری از تعداد 150 مسجد در شهر و روستاها بازدید و نسبت به تکمیل فرم‌های سرشماری با تأیید شورای اسلامی محل و سازمان تبلیغات اسلامی اقداماتی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مسجد تولیت ندارد و تولیت آن در اختیار حاکم اسلامی است، اظهار کرد: مساجد به‌عنوان سنگر و دژی مستحکم در برابر هجمه‌های دشمنان، اگر امام جماعت داشته باشد بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه قابل حل است.

نماینده مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی در نیشابور با انتقاد از عدم حضور امام جماعت در برخی مساجد سطح شهرستان، افزود: در جامعه ما ضعف فرهنگی از ضعف اقتصادی بیشتر است، در صورتی که اگر روحانی دانا، مسئولیت‌پذیر و پرهیزگار به‌عنوان امام جماعت مدیریت این مرکز را به عهده داشته باشد می‌تواند پایگاهی فرهنگی و تربیتی و مکانی برای مشاوره و رسیدگی به مشکلات مردم و نیز مکان جذب نوجوانان و جوانان‌مان باشد.

امام جمعه نیشابور نیز گفت: تشکیل مجمع خیران مسجدساز به‌ عنوان پایگاه عبادت، سنگر جهاد فکری و دانشگاه تعلیم و تعلم در نیشابور ضروری است.

حجت‌الاسلام اسماعیل مقری مؤذن افزود: با توجه به شرایط کنونی جهان اسلام که تهاجم فرهنگی و نظامی دشمنان را شاهد هستیم بر همه فرزندان اسلام لازم است با رویکردی جدید و ویژه به مساجد این خاستگاه اسلام و انقلاب توجه کنند.

وی با اشاره به سابقه تأسیس و ساخت نخستین مسجد در اسلام، تصریح کرد: مسجد در شمار زیباترین و پرمغزترین ابتکارات اسلام در آغاز تشکیل جامعه اسلامی و مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در اسلام است.

همچنین مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان تصریح کرد: 679 مسجد ثبت شده در نیشابور داریم که در صورت متمرکز شدن آنها می‌توان گامی برای ساماندهی مدیریتی آنها برداشت.

باقر صدیقی بیان کرد: مقرر شد این گردهمایی با حضور حجت‌الاسلام حائری مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان و دعوت از ائمه جماعات، هیئت امنا، خادمان، اعضای پایگاه‌های بسیج، مسئولان کانون‌های فرهنگی مساجد و با مشارکت دفتر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان و دستگاه‌های اجرایی چون معاونت استانداری و فرمانداری، اوقاف و امور خیریه، نیروی مقاومت بسیج، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، دانشکده علوم پزشکی و سازمان آتش‌نشانی در ساعت 30/16 روز چهارشنبه 4/4/93 در محل تکیه ابوالفضلی برگزار شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور نیز در این جلسه اظهار کرد: عرصه‌های مساجد، تکایا و بقاع متبرکه وقف مافات است که لازم است دست اندرکاران از نگهداری و مدیریت مساجد مطلع باشند.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری با انتقاد از بسته بودن درب مساجد در غیر از اوقات نماز، اذعان کرد: مساجد به‌عنوان جایگاه عبادت و در عین حال پایگاه سیاست مطرح است در صورتی‌ که مرکز رسیدگی به امور مساجد محور و قطب مساجد شود اکثر مشکلات حل می‌شود.