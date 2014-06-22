به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان هوشنگ یاری، ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم پیوستن دو فروند بالگرد بازسازی شده به ناوگان هوانیروز مشهد اظهار کرد: ارتقاء سطح کیفی فنی و عملیاتی و توسعه و گسترش آموزش‌ها از رویکردهای مهم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی است و براین اساس طی یک و نیم سال گذشته 20 فروند بالگرد توسط متخصصان هوانیروز بازسازی شده است.

وی وظیفه این بالگردها را شنود، شناسایی و حمل و ترابری و امداد رسانی دانست و افزود: این بالگردها با قدرت دو هزار و 930 اسب بخار فعالیت می‌کنند.

به گفته وی برای بازسازی آنها 22 هزار ساعت کار فنی توسط متخصصان هوانیروز ارتش صورت گرفته است.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به اولویت های پنج گانه هوانیروز بیان کرد: ارتقاء سطح آمادگی، ممانعت از بروز سوانح، آموزشهای مداوم، افزایش توان رزمی عملیاتی متخصصان و تعمیر و نگهداری از اولویتهای پنج گانه هوانیروز است. وی با اشاره به اولویت‌های پنج گانه هوانیروز بیان کرد: ارتقاء سطح آمادگی، ممانعت از بروز سوانح، آموزشهای مداوم، افزایش توان رزمی عملیاتی متخصصان و تعمیر و نگهداری از اولویتهای پنج گانه هوانیروز است.

امیر سرتیپ دوم خلبان یاری یادآور شد: هوانیروز ارتش طی سالیان گذشته جدایی از ماموریتهای رزمی در زمینه امداد و کمک رسانی به مردم در حوادث غیر مترقبه نیز نقش بسزایی داشته و این ارگان جزء نخستین است که به انقلاب پیوست و همراهی خود را با دستاوردهای آن اعلام کرد.

وی از تقدیم 44 شهید پیش از آغاز جنگ تحمیلی خبر داد و تصریح کرد: این ارگان باتوجه به شجاعت و رشادت‌ها با 60 هزار ساعت پرواز در طول 18 ماه پیش از آغاز جنگ تحمیلی در مقابله با دشمنان نقش اساسی داشت.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد: هوانیروز ارتش طی دوران دفاع مقدس با جانفشانی در برابر دشمنان متجاوز بعثی ایستادگی کرد و توانست افتخارات بسیاری از خود به نمایش بگذارد و در این مسیر تعداد بسیاری شهید و جانباز و ایثارگر تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر از دوره های مقدماتی تا عالی و عملیاتی آموزش پرسنل هوانیروز ارتش در زمینه خلبانی و تعمیر و نگهداری در مراکز آموزش تخصصی این ارگان انجام می شود و با توجه به بازنشستگی جمعی از پرسنل هوانیروز ارتش، طی سالجاری 128 نفر خلبان و متخصص فنی پس از دانش آموختگی جذب یگانهای مختلف این ارگان شده اند.

سرتیپ دوم خلبان یاری یادآور شد: ارتقاء سطح کیفی فنی و عملیاتی و توسعه و گسترش از رویکردهای مهم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی است و براین اساس طی یک و نیم سال گذشته 20 فروند بالگرد توسط متخصصان هوانیروز بازسازی شده است.