فعالان فرهنگی مرزداران دین و دیانت آحاد جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌اله خدمتگزار ظهر یکشنبه در دیدار صمیمی فعالان فرهنگی حوزه دین خراسان جنوبی اظهار داشت: در ایام شهادت یکی از بزرگترین شخصیت‌های انقلاب دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وی، شهادت دکتر چمران و روز تبلیغات و اطلاع‌رسانی دینی قرار داریم.

وی تصریح کرد: تبلیغات دینی و اطلاع‌رسانی مسئولیت تبلیغات دین تک تک آحاد جامعه را بر عهده دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فعالان فرهنگی بهترین، شایسته‌ترین، صادق‌ترین و مطمئن‌ترین افراد جامعه هستند، گفت: این قشر از جمله افرادی هستند که در حوزه دین فعالیت دارند.

خدمتگزار از فعالان فرهنگی حوزه دین به عنوان مرزداران واقعی دین و دیانت یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بیشترین مسئولیت در حوزه مرزهای استان از نظر مرزبانی و نیروی انسانی بر عهده هوانیرو، نیروهای هوایی و نیروهای مسلح است اما فعالان فرهنگی مرزبانان دینی استان ما هستند.

وی ادامه داد: فعالان فرهنگی مسئولیت بخشی از جامعه را بر عهده دارند و باید بپذیرند اگر در حوزه تعمیق دین و باورهای دینی در حوزه اسلام و معرفت، ایمان و اعتقاد به درستی آموزش داده نشود ممکن است مرزبانان هم در کارشان موفق عمل نکنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شهادت یکی از نیروهای مرزبانی استان در هفته گذشته طی درگیری با اشرار یاد کرد و بیان داشت: سربازان کشور در حوزه دفاع از میهن اسلامی و مرزهای استان، جان خود را در طبق اخلاص قرار می‌دهند که اگر اعتقاد و باور دینی نداشته باشند شاید این حرکت را انجام ندهند.

خدمتگزار بیان کرد: فعالان فرهنگی سربازانی را آموزش می‌دهند که نتیجه آن در عرصه‌هایی مانند هشت سال دفاع مقدس و مبارزه با اشرار مشخص می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان جوانان ما را در فضای مجازی مورد هدف قرار داده‌اند، گفت: با توجه به تاکید امام و رهبری روی نسل جوان، اگر تک تک آحاد جامعه به باورهای دینی اعتقاد داشته و به آن تکیه کنند دشمن هیچگاه موفق نخواهد بود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری سال به عنوان " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" یادآور شد: فرهنگ امروزه بسیار حساس است و باید در راستای تحقق شعار سال نهایت تلاش خود را داشته باشیم.

خدمتگزار افزود: اگر درست آموزش ندهیم یا جوانان را به درستی نشناسیم، شیوه‌های جذب جوانان به صورت ناپسند در دستور کار دشمنان قرار خواهد گرفت لذا لازم است نسل جوان و نیازهای آنها را بشناسیم و به آن بپردازیم.

وی با تاکید بر یکسان بودن قول و عمل مسئولان خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود امکانات و فراوانی خواسته‌های مردم، اگر مردم و به ویژه نسل جوان صداقت ما را بپذیرند بی‌شک جذب شده و همراه ما خواهند بود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان به ولایت‌مداری در سطح کشور مطرح است، اظهار داشت: در استانی هستیم که هم اهل تشییع و هم تسنن وجود دارند اما همه آنها با هم متحد بوده و حامی دولت و ولایت‌مدار هستند.

خدمتگزار ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت درآمد سرانه خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌های دیگر بسیار پایین است اما از نظر کمک به هم نوع حائز رتبه نخست کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه فعالان فرهنگی حوزه دین با فکر، اندیشه، اعتقاد و باور مردم سر و کار دارند، گفت: مردم از شما انتظاراتی دارند پس باید به گونه‌ای رفتار و عمل کنید که قول و عمل شما یکی باشد.

لازم به ذکر است در انتهای این نشست یک جلد کلام اله مجید و یک جلد دیوان حافظ از جانب فعالان فرهنگی حوزه دین خراسان جنوبی تقدیم استاندار شد.