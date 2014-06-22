نمایشگاه عکس مواد مخدر در میامی آغاز به کار کرد

محسن پورتیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه نمایشگاه عکس مواد مخدر با حضور مسئولان شهرستان میامی و شاهرود در سالن کانون پرورش فکری کودکان میامی افتتاح شد افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی با مضرات استفاده از مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی است.

وی تاکید کرد: امروز والدین باید در راستای شناساندن مضرات این مواد که بلای خانمان سوز نامیده شده اند تمام تلاش خود را به کار گیرند.

این نمایشگاه به مدت چهار روز از اول تیر ماه سالجاری برقرار و بازدید از آن در ساعت اداری برای عموم آزاد است.