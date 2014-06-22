تسریع در انتقال پایانه مسافربری جنوب و شرق تهران/ضرورت ایجاد دروازه ورودی شهر تهران در اتوبان تهران قم

به گزارش خبرگزاری مهر،درجریان بازدید چندین ساعته از منطقه ۱۸ که وحید نوروزی شهردار منطقه ۱۸ و معاونین نیز ایشان را همراهی می کردند، روندپیشرفت فیزیکی پروژه هائی نظیر موزه شهدا، نوسازی مسجد الهادی، بزرگراه های 45متری بهار، 76 متری شهید بروجردی (سعید آباد)، تفرجگاه کن، مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان قربانی دستجردی، حوزه علمیه الهمدی، استخر و سونای شهدای گلدسته و … مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرتهران و هیأت همراه، برای لحظاتی نیز بر سرمزار دو شهید گمنام دربوستان 17شهریور حاضر شدند و نسبت به ساحت مقدس آنان ادای احترام کردند.

درپایان این بازدید نیمروزی دبیر درنشستی با وحید نوروزی شهردار منطقه ۱۸ و تعدادی از مدیران منطقه اظهار داشت: برنامه ریزی جزء لاینفک رسیدن به موفقیت است و بر همین اساس مناطق باید جایگاه حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری را ارتقاء دهند.

وی درادامه ازکلیه معاونین و مدیران منطقه خواست بامعاونت برنامه ریزی هماهنگ باشند و توسعه محلات رابراساس برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران انجام دهند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد : اگر ایرادی در برنامه ۵ ساله می بینید با کمک اتاق پایش شهرداری این ایرادات را به شورای شهر بیاورید تا در برنامه سال ۹۴ اصلاحات لازم انجام شود.

به گفته این مقام مسئول،علاوه برنظارتی که کارشناسان کمیسیون به طورمستمرانجام می دهند؛بازدید دوم کمیسیون نیز در شهریور و مهرماه ماه امسال انجام می شود.

علی رضا دبیر در بخش دیگری از سخنان خویش به موضوع انتقال پایانه مسافربری جنوب و شرق پایتخت اشاره کرد و انجام آن را مستلزم برگزاری نشستهای کارشناسی و تأمین اعتبار لازم دانست.

ضرورت ایجاد دروازه ورودی شهر تهران در اتوبان تهران قم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: برنامه های اجرایی شهرداری باید برنامه محور و براساس برنامه 5 ساله در نظر گرفته شود.

علیرضا دبیر به منظور نظارت بر روند پروژه های منطقه ۱۹، از پارک آموزش ترافیک، سرای محله دولتخواه، پایانه خط مترو آزادگان، سوله ستاد مدیریت بحران، ورزشگاه شهید کاظمی و … بازدید کرد و در نشستی که پس از این بازدید برگزار شد برتفکر برنامه ای در شهرداری تهران و برآورد دقیق هزینه ها در فعالیتهای آتی تأکید کرد و خواستار ارائه پروژه های جدید سال 94 این منطقه در بازدید بعدی شد.

وی با اشاره به ضرورت تعریف پیوست اجتماعی، سلامت، زیست محیطی، فرهنگی و پدافند غیرعامل در پروژه های اجرایی بیان کرد: نیاز است تا این بحث جدی گرفته شود و اگر این پیوستها برای پروژه ای دیده نشود آن پروژه مورد تایید نیست.

دبیر درخصوص نگهداشت بوستان ولایت نیز گفت: از سال بعد بودجه ویژه ای به مناسبت های جاری این پارک اختصاص می یابد.

وی خواستار پیگیری مستمردرخصوص ایجاد دروازه ورودی شهر تهران در محدوده منطقه 19 شد و افزود: این طرح توسط معاونت شهرسازی و معماری طراحی و توسط معاونت فنی و عمران شهرداری تهران نیز اجرا می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: فعالیت در مناطق پهنه جنوب یک فرصت محسوب می شود و موجب برکت در زندگی است.

براساس این گزارش رییس کمیسیون برنامه و بودجه، خواستار توسعه فضای سبز بوستان ترافیک شد. همچنین تسریع در روند تکمیل سرای محله دولتخواه و رفع ایرادات استادیوم ورزشی شهید کاظمی از دیگر مواردی بود که وی بر آنها تأکید کرد.