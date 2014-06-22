تهيه داروهاي كشاورزي و دامداري در گلپایگان فقط از طريق مراكز دارای مجوز ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رستمي در جلسه جامعه ايمن شهرستان گلپايگان كه پيش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد، با بيان اينكه حوادث ترافيكي و غيرترافيكي درصد بالايي از مرگ و مير كودكان را تشكيل مي دهد، اظهار داشت: جامعه ايمن شهرستان تدابير و اقداماتي در اين رابطه انجام مي دهد تا در اين راستا بتواند درصد مرگ و مير كودكان را كاهش دهد.

وی به راهكارهاي آموزش ترافيك در مدارس به كودكان و همچنين آموزش به خانواده ها در رابطه با نگهداري داروها در محل ايمن و خطراتي كه ممكن است مصرف بي رويه داروها داشته باشد، اشاره كرد و افزود: ايمن سازي استخرها در مراكز عمومي مانند باغ ها و منازل مسكوني و ايمن سازي ساختمان ها در جلوگيري از حوادث براي كودكان مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با سازمان نظام مهندسي در راستاي موارد مورد نظر، مذاكره شود.

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلپايگان افزود: در ارتباط با پارك ها و محل هاي بازي كودكان نيز مقرر شد با شهرداري ها در اين رابطه مذاكره شود كه از كفپوش هاي مخصوص در محل بازي كودكان و وسايل بازي آنها استفاده شود.

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلپايگان با بيان اينكه در خصوص مسموميت هاي سموم گياهي براي كودكان تاكنون گزارشي در شهرستان اعلام نشده، افزود: در رابطه با سموم گياهي براي تمامي آحاد جامعه و كشاورزان بحث شد و مقرر شد به كشاورزان و استفاده كنندگان از اين سموم آموزش هاي لازم از طريق جهاد كشاورزي ارائه شود و دامپزشكي شهرستان نيز به كشاورزان و دامداران تأكيد دارند برای تهيه داروهاي كشاورزي و دامداري فقط از طريق مراكز مجوزدار و داروخانه هاي دامپزشكي اقدام کنند.

دكتر رستمي همچنين در خصوص شارژ كپسول هاي گاز و پيك نيك ها اظهار داشت: در اين جلسه مصوب شد با شركت توزيع كننده اين سيلندرها در شهرستان مكاتبه شده و در اين راستا شركت مذكور چند محل مشخص در شهرهاي گلپايگان،گوگد و گلشهر به منظور شارژ پيك نيك ها تعيين کنند و در ديگر مراكز و محل ها از اقدام به پر كردن پيك نيك ها جلوگيري به عمل آيد، همچنين از شركت مذكور درخواست شود با الصاق برچسب نسبت به عدم استفاده از كپسول هاي گاز در خودروها جلوگيري شود.

سوانح و حوادث اولين عامل مرگ در استان اصفهان

راضيه انتشاري كارشناس سلامت كودك شبكه بهداشت و درمان گلپايگان در ادامه با بيان اينكه بهداشت و درمان شهرستان در راستاي ارتقاي سلامت كودكان تلاش هاي فراواني داشته، اظهار داشت: واكسيناسيون و هزينه هاي آموزشي، پرسنلي از جمله اين كمك ها بوده و اين در حالي است كه يكسري از مرگ و ميرهاي كودكان در اثر ناهنجاري ها و نارسي هاست كه كمتر قابل پيشگيري هستند و درصدي از آنها كه قابل پيشگيري است و متأسفانه روزانه شاهد بسياري از آنها هستيم، سوانح و حوادث بوده كه رتبه بالايي در مرگ كودكان دارد به طوري كه در سال 92، 30 درصد از مرگ هاي كودكان در اثر سوانح و در سال 91، 40 درصد از مرگ هاي كودكان در اثر حوادث بوده است.

وي با بيان اينكه بيشتر اين مرگ ها قابل پيشگيري است، افزود: يكي از اهداف نقش جامعه سلامت، پيشگيري از مرگ هاي عمدي و غيرعمدي است كه 90 درصد از مرگ هاي سوانح، مرگ هاي غيرعمدي است.

انتشاري با تأكيد بر اينكه كودكان قشر بسيار آسيب پذير و در رابطه با حوادث بسيار ضعيف هستند، اظهار داشت: با توجه به اينكه كودكان از نظر حس ديداري و شنيداري تكامل آنها ديررس است و در برخورد با حوادث ممكن است صداي خودرو را تشخيص ندهند و دچار حادثه شوند.

كارشناس سلامت كودك شبكه بهداشت و درمان گلپايگان با بيان اينكه سوانح و حوادث غير از مرگ آسيب ها و معلوليت هاي بسياري را براي كودكان دارد، افزود: آسيب ديدگي يك كودك پنج ساله ممكن است تا آخر عمر معلوليت را براي او به همراه داشته باشد.

وي با تأكيد بر اينكه در استان اصفهان سوانح و حوادث اولين عامل مرگ بوده، افزود: در چند سال اخير نيز حوادث يك شاخص بالايي را داشته است.

انتشاري با ارائه آماري از سوانح و حوادث براي كودكان زير 5 سال، اظهار داشت: طي سه سال اخير 52 درصد از مراجعين به بيمارستان ها مربوط به تصادف بوده و اولين عامل مسموميت ها، مسموميت با قرص بوده و همچنين مسموميت با ترياك و متادون نيز 21 درصد را تشكيل داده است كه بايد فرهنگ سازي شود.

كارشناس سلامت كودك شبكه بهداشت و درمان گلپايگان سقوط در منزل را از عوامل سوانح و حوادث برشمرد و افزود: طبق آماري كه از يك بيمارستان گرفته شد، در 5 سال گذشته 9 مورد مرگ به وقوع پيوسته است كه 6 مورد آن شهرستاني، 3 مورد خارج از شهرستاني كه 7 مورد از آنها بر اثر سوانح ترافيكي و 2 مورد بر اثر غرق شدگي بوده است.

وي در پايان به راهكارهاي كاهش سوانح و حوادث اشاره و بيان داشت: در اين راستا آموزش و آشنايي كودكان و خانواده ها با مسايل و مواردي كه منجر به حوادث ناخواسته مي شود، مي تواند در جلوگيري از وقوع اين حوادث كمك شاياني کنند.



