تبلیغ برترین سلاح برای دفاع از اهداف الهی است

حجت الاسلام سید جلال رضوی به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه امروز تبلیغ برترین صلاح برای دفاع از اهداف الهی است گفت: تبلیغ همچون معجون شفا بخش است که از اولین ماموریت انبیا و اولیا بوده و در عصر غیبت نیز یکی از رسالت های طلبگی است که هدف آن رساندن بندگان خدا به تقوا، سعادت و وصول به بهشت الهی است.

وی با بیان اینکه نباید در مغلطه‌ها خصوصا بحث‌های سیاسی بحث اختیاری و یا اجباری بودن بهشت را مطرح کرد، گفت: تمام فطرت‌های پاک به دنبال رسیدن به بهشت هستند و مسئولین وظیفه دارند راه بهشت را به مردم نشان دهند و کسانی که راه های بدلی و عرفان‌های کاذب را در مسیر جاده صراط ایجاد می‌کنند سراب سازانی هستند که وظیفه فردی و اجتماعی مسئولان است که با آنها برخورد کنند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلا حوزه علمیه قم بیان کرد: باید با موعظه و تبلیغ و ارشاد و اگر کارساز نبود با تهدید و انزار حدود الهی را حفظ کنیم.

وی گفت: همان روزی که میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را صادر و یا امام راحل(ره) مردم را برای راهپیمایی در روز 22 بهمن به خیابان‌ها فراخواندند و یا همان فتوایی که رهبری پیرامون حرام بودن تولید سلاح‌های اتمی بیان کردند و یا فتوای آیت الله سیستانی برای ایستادگی در برابر گروه داعش همه اینها نشات گرفته از تبلیغ است و نشان می‌دهد که تبلیغ برنده ترین و ارزشمند ترین سلاح در عصر غیبت است.

حجت الاسلام رضوی با تأکید بر اینکه در دوران بعد از انقلاب اسلامی مبحث تبلیغ بسیار گسترش یافته، عنوان کرد: بعد از انقلاب کاروان‌های تبلیغ در سراسر کشور به راه افتاده و مبلغان در ادرات و سازمان‌ها و روستاها و حتی در ورزشگاه‌ها حاضر شده‌اند که این امر موجب شده اولین سنگر مبارزه با شبیخون فرهنگی توسط روحانیت و طلاب ایجاد و همان گونه که در دوران انقلاب و جنگ نقش فعال داشتند هم اکنون نیز وظیفه خود را تبلیغ دین بدانند.

وی ادامه داد: گرچه مبلغین در مسیر هجرت و تبلیغ مشقت دوری از خانواده و غربت و گاهی بی توجهی‌های فراوانی را شاهدند اما مبلغان راستین از این سختی‌ها هراسی نداشته و خسته نمی‌شوند.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه تبلیغ تنها به معنای سخنرانی در منبر و حضور چهره به چهره نیست، بیان کرد: امروز قلم همان علمایی که در حوزه علیمه اقدام به تعلیم کتب و نوشتن مطالب دینی و حوزوی می‌کنند و آنها را به لایه‌های جامعه تزریق می‌کنند نیز به نوعی تبلیغ دین محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت تبلیغ مفهوم وسیعی است که همه ابعاد نیاز یک بنده‌ای که به دنبال بندگی خدا است را فراهم می‌کند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه در ادامه به سابقه تبلیغ در حوزه اشاره کرد و گفت: حوزه علیمه قریب به یک قرن است که اقدام به اعزام مبلغ به داخل و خارج از کشور می‌کند و همه توان خود را به کار بسته تا مبلغان با شناسایی نمرود، فرعون و هابیل و یزید مصداق مظلوم و ظالمان را برای مردم شناسایی و زمینه نهادینه شدن دین الهی را فراهم کنند.

حجت الاسلام رضوی به جریان داعش اشاره کرد و ابراز داشت: داعش از مزدوران استکبار هستند و ما باید سعی کنیم با تبلیغ اسلام ناب، اسلام حقیقی را به جوامع بشری و مردم جهان معرفی کنیم.