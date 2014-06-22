استان فارس کمبود معلم رسمی دارد

محمود نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود معلم رسمی در فارس، عنوان کرد: برای رفع این مشکل ما مجبوریم در جاهایی که کمبود معلم داریم از معلمین بازنشسته به صورت غیر موظف استفاده کنیم و در قبال کاری که انجام می دهند به آنها پول پرداخت کنیم یا از دیگر معلم هایمان به صورت دو شیفت استفاده کنیم.

نصیری ادامه داد: در سال تحصیلی که گذشت از این طریق مشکل نبود معلم نداشتیم.

معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش استان فارس در رابطه با تعطیلی بعضی مدارس روستایی به خاطر کم بودن تعداد دانش آموزان، بیان کرد: مدارسی که تعداد دانش آموزانش زیر نورم و حد نصاب، یعنی کم تر از 15 دانش آموز است، منحل می شوند و از ادغام دانش آموزان چندین روستا یک مدرسه جدید تشکیل می شود.

نصیری افزود: این دانش آموزان از طریق سرویس روستا مرکزی به مدرسه شان منتقل می شوند و در صورتی که دانش آموزی برای پرداخت هزینه سرویس با مشکل مالی رو به رو باشد به او تخفیف داده می شود یا به صورت رایگان از سرویس استفاده می کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همچنین گفت: دربعضی موارد منحل شدن مدرسه نیز هماهنگی های لازم را انجام می دهیم تا دانش آموزان بتوانند در مدارس شبانه روزی درس بخوانند.

وی با بیان این که شهر یا روستا بودن ملاکی بر وجود یا عدم امکانات لازم در مدارس نیست به نوسازی مدارس با ساختمان های قدیمی اشاره کرد و گفت: بر اساس اولویت بودجه درصدد مقاوم سازی ساختمانهای قدیمی هستیم و سالیانه بر اساس مقدار بودجه چند مدرسه نوسازی می شوند.