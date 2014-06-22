بیش از 9 هزار کم سواد و بی سواد گلستانی در سال 92 آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحكيم فيروزي ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران استان با بيان اينكه بيشترين تعداد آموزش ديده در شهرستان گنبدکاووس بوده، افزود: شهرستان گرگان با آموزش يك هزارو 49 نفر و كلاله با 837 نفر دومين و سومين شهرهاي استان بودند كه به بي سوادان در دوره هاي مختلف سواد آموزي، انتقال و تحكيم آموزش داده اند.

وي در توضيح اين دوره هاي آموزشي اظهار كرد: دوره سواد آموزي براي بي سوادان به عنوان اولين بخش و دوره انتقال و تحكيم بخش دوم و سوم براي سواد آموزان به شمار مي رود.

وي دوره سواد آموزي را 60 ساعات اعلام كرد و اظهار داشت: در اين مدت كتاب هاي مختلفي آموزش دهنده به بي سوادان مطلق تدريس مي كند كه پس از اخذ مدرك قبولي تا سوم ابتدايي اين افراد با سواد به حساب مي آيند.

فيروزي دوره آموزش انتقال را 650 ساعت اعلام كرد و بيان داشت: 600 ساعت را سواد آموزان به صورت حضوري و 50 ساعت غير حضوري است به اين صورت كه سواد آموزان بخشي از كتابهاي درسي را خودخوان مطالعه مي كنند.

معاون نهضت سوادآموزي آموزش و پرورش استان گلستان خاطر نشان كرد: دوره آموزشي تحكيم 200 ساعت است كه 130 ساعت آن حضوري و 70 ساعت آن غير حضوري است.

اين مسئول گلستاني با اعلام اينكه رده سني اكثريت بي سوادان جامعه بين 30 تا 39 سال است، افزود: 51 درصد از بي سوادان جامعه را بانوان و 49 درصد را آقايان تشكيل مي دهند اما با اين حال استقبال بانوان براي شركت در كلاس هاي نهضت سواد آموزي بيشتر است؛ با ادامه اين روند در آينده ميزان آقايان بي سوادان از بانوان افزايش خواهد يافت.

عبدالحكيم فيروزي با بيان اينكه شهرهاي آقلا، كلاله، گرگان و گنبد از تراكم جمعيت بي سواد بيشتري برخوردار است، افزود: در شهرهاي بندرگز، بندر تركمن و كردكوي تعداد بي سوادان بسيار اندك است.

وي 29 درصد جمعيت بي سوادان را در شهر و 71 درصد آن را در روستاهاي استان اعلام كرد و افزود: با واگذاري سواد آموزي به بخش خصوصي و به كار گيري تعداد كثيري از آموزش دهندگان، اميدواريم در آينده اي نزديك اين رقم را به حدا اقل برسانيم.

عبدالحكيم فيروزي ريشه كن كردن بي سوادي را اوليت اصلي نهضت سوادي در سال جاري دانست و اظهار كرد: ثبت نام بي سوادان استان از 15 فروردين سال جاري آغاز شده كه به همراه آن تبليغات و اطلاع رساني هم براي جذب سوادآموزان انجام گرفته است.

جذب و شناسايي و بيسوادان در رده سني بين 10 تا 20 سال يكي از اوليت هاي نهضت سواد آموزي است

وي ادامه داد: برنامه سال 93 و 94 سازمان نهضت سواد آموزي شناسايي و جذب بي سوادان در رده سني بين 10 تا 20 سال است زيرا اين گروه به دليل جوان بودن و تاثيرگذاري در اجتماع براي ما از اهميت خاصي برخوردار است.

وي رده سني بي سواد مطلق بين 10 تا 20 سال را 108 هزارنفر در كشوراعلام كرد و افزود: از اين تعداد بيش از يك هزار نفر را بي سوادان استان گلستان تشكيل مي دهند.

فيروزي اظهار كرد: طبق سرشماري سال 90 تعداد بي سوادان مطلق، بين 10 تا 20 سال كشور، 6هزارو 784نفر اعلام شد كه 3هزارو337نفر مرد و 3هزارو 490نفر زن هستند.

به گفته معاون نهضت سوادآموزي آموزش و پرورش گلستان، از اين تعداد بي سواد يادشده، يك هزارو 914 نفر در نقاط شهري و 4هزارو 870 نفر در روستايي زندگي مي كنند.

وي از اجراي طرح شناسايي و جذب اوليا بي سواد دانش آموزان در مدارس خبر داد و بيان كرد: اين طرح در قالب شعار"هر مدرسه يك كلاس درس براي بي سوادان" اجرا مي شود.

فيروزي با بيان اينكه در گذشته همكاري خوبي بين آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزي نبوده، افزود: خوشبختانه در سال جاري تعامل و ارتباط خوبي بين اين 2 دستگاه ايجاد شده كه در نهايت اين همكاري منجر به ريشه كن شدن بي سوادي خواهد شد.

اين مسئول گلستاني خاطر نشان كرد: بر اساس اين طرح كل اوليا بي سواد شناسايي شده، 9 هزارو847 نفر هستند كه از اين تعداد 5هزارو 202 نفر خود را هنوز به عنوان بي سواد اعلام نكردند.

وي ضمن اشاره به اين نكته كه تاكنون 4هزارو 54نفر از اوليا دانش آموزان خود را بي سواد و 171 نفر هم كم سواد اعلام كرده اند، افزود: معيار سازمان نهضت سواد آموزي براي با سواد بودن، داشتن گواهينامه سوم ابتدايي است و آن دسته از افرادي كه اين مدرك را دارند كم سواد ناميده مي شوند.