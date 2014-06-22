صدور بلیت هواپیما به زبان فارسی/ برخورد سازمان هواپیمایی با متخلفین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایاتی که درباره درج مطالب بلیت‌های هواپیمایی به خط لاتین به فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده بود، این فرهنگستان طی نامه‌ای، موضوع را با ریاست سازمان هواپیمایی کشوری در میان گذاشت و پاسخی دریافت کرده است.

متن هر دو نامه در زیر منتشر شده است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان

رئیس محترم سازمان هواپیمایی کشوری و معاون محترم وزیر راه و شهرسازی

با سلام، همان طور که مستحضر هستید حفظ و حراست از زبان فارسی، به‌عنوان یکی از ارکان هویت ملی، وظیفه‌ای است که بر عهدۀ فرد فرد افراد جامعه و نهادهای مختلف است. مدت‌هاست که افراد مختلف با ارسال روگرفت بلیت‌های خود به فرهنگستان از اینکه تمامی متن و حتی نام افراد و تاریخ پرواز آن‌ها به زبان انگلیسی نوشته شده است گله‌مند هستند. این بلیت برای مسافران است و باید بتوانند به‌راحتی از زمان و مکان و نوع پرواز سفر خود آگاه شوند که متأسفانه در وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست. تقاضا دارد ضمن رسیدگی به این مسئله ترتیبی اتخاذ شود که مطالب بلیت‌ها به هر دو زبان در برگه‌ها قید شود.

غلامعلی حدّاد عادل

پاسخ سازمان هواپیمایی کشوری بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر حدّاد عادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سلامٌ‌علیکم، با احترام، بازگشت به نامۀ 4170/1101 مورَّخ 18/12/92 به استحضار می‌رساند این سازمان اقدامات لازم را در خصوص صدور بلیت به زبان فارسی و رفع مشکل یادشده برای مسافرین ایرانی در پروازهای داخلی، به استناد مکاتبات پیوست، انجام داده است. با وجود این، اجرای بند موضوع فوق‌الذکر مجدداً به کلیۀ شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است.

بدیهی است درصورتی‌که دفتر یا شرکت صادرکنندۀ بلیت از بخشنامۀ سازمان عدول نماید، موضوع پیگیری شده و با شخص خاطی در چارچوب قوانین و مقررات برخورد می‌گردد.

علیرضا جهانگیریان