کشتی گیر قم نایب قهرمان مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شد

روح الله میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با شاهد ارائه کشتی های بسیار خوبی از سوی هادی علیزاده پورنیا بودیم و این کشتی گیر انشاءالله شانس حضور در سه میدان مهم جهانی و آسیایی را دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون کشتی گیران قم چیزی نزدیک به 10 مدال از مسابقات بین المللی، آسیایی و جام جهانی کشتی فرنگی به دست آورده اند، افزود: با توجه به قطعی شدن حضور هادی علیزاده پورنیا در پیکارهای جهانی دانشجویان و انشاءالله اعزام وی به بازی های آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان، این مدال ها تا چند ماه دیگر بیشتر خواهد شد.

میکائیلی بیان داشت: در ترکیب تیم ملی کشورمان در پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی در تهران که با قهرمانی ایران به پایان رسید، از استان قم نیز یک کشتی‌گیر به میدان رفت در حالی که این کشتی‌گیر هادی علیزاده پورنیا بود و توانست در وزن 75 کیلوگرم کشتی‌های زیبایی برابر حریفان خود ارائه کند.

مربی مطرح کشتی فرنگی استان قم بیان داشت: مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی در حالی به میزبانی هیئت کشتی استان قزوین برگزار شد که آزاد و فرنگی‌کاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات در جدالی نزدیک و نفس گیر با یکدیگر به رقابت پرداختند و چون از نزدیک شاهد برگزاری این رقابت ها بودم هادی علیزاده پورنیا کشتی های زیبایی به نمایش گذاشت و آمادگی بالای خود را به خوبی نشان داد.

میکائیلی افزود: در حالی که کشتی‌گیران مطرحی در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی حضور داشتند، با برنامه ریزی فدراسیون کشتی، مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین به انجام رسید.

وی ابراز کرد: از قم هادی علیزاده پورنیا در وزن 75 کیلوگرم برابر حریفان مطرح خود به روی تشک رفت و توانست خود را به دیدار نهایی نیز برسند، هر چند این کشتی گیر در دیدار نهایی مغلوب سعید عبدولی شد اما چیزی از ارزش های وی کم نمی شود و علیزاده پورنیا همچنان یکی از بخت های اعزام به بازی های آسیایی و رقابت های جهانی است.

مربی نام آشنای کشتی قم با بیان اینکه علیزاده پورنیا یک ماه قبل مدال طلای جام جهانی کشتی فرنگی را کسب کرده است، یاد آور شد: این کشتی گیر بعد از نایب قهرمانی رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی 18 و 19 تیر به مسابقات جهانی دانشجویان در مجارستان می رود و سپس در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی و جهانی سال 2014 شانس خود را برای کسب مدال های برون مرزی می آزماید.

مربی مطرح کشتی فرنگی استان قم بیان داشت: در وزن 75 کیلوگرم مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی سعیدعبدولی، هادی علیزاده پورنیا، پیام بویری، یوسف اخباری، وحید بابایی جعفری و فرشاد رستمی کیا به ترتیب اول تا ششم شدند.