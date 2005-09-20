حمايت مجدد هند از افزايش اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، ناتوار سنگ وزير امور خارجه هند شب گذشته اعلام كرد توسعه شوراي امنيت با اين هدف كه بتواند نماينده تمام كشورهاي جهان باشد، امري كاملا منطقي است.

سينگ گفت: البته براي توسعه شوراي امنيت بايد مسائلي همچون انحصار طلبي كنار گذاشته شود و اصولي مورد توجه قرار گيرد كه به نفع همه كشورها باشد.

وي تاكيد كرد: نبايد تصور شود كه توسعه شوراي امنيت فقط منحصر به برخي كشورهاست اما بايد بدانيم كه در اين راستا بايد كشورهايي كه قدرت بيشتري دارند به شوراي امنيت راه پيدا كنند.

گفتني است هند به همراه كشورهاي ژاپن و آلمان و برزيل با تشكيل گروهي موسوم به گروه چهار خواستار عضويت دائم در شوراي امنيت شده بودند اما نتوانستند حمايت كشورهاي عضو سازمان ملل را جلب نمايند.

اين در حالي است كه شب گذشته وزير امورخارجه چين نيز اعلام كرد: بهتر است كشورها به جاي آنكه ضرب الاجل براي اصلاحات سازمان ملل و توسعه شوراي امنيت تعيين كنند، در پي راهي باشند تا از خلال آن به اجماع دست پيدا كنند.