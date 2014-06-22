عامل اصلی شایعه پراکنی "خفاش شب" در بندرعباس به شلاق محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بیان داشت: با بیان این مطلب ادامه داد:ما با هر کسی که موجب رعب و وحشت در جامعه شود به شدت برخورد می کنیم.

حجت الاسلام اکبری در خصوص پرونده های اعدام و اینکه بیش از 200 نفر در صف اعدام هستندگفت: در سال جاری،36 نفر اعدام شدند که12 نفر آنها محکوم به قصاص نفس بودند. وی اضافه کرد:در دو ماهه سال جاری 12 نفر اعدام شدند که از این تعداد 9 نفرشان محکومان قصاص بودند.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: در مدت دو ماهه سال 93تعداد 12 نفر محکومان به اعدام با رضایت اولیاءدم از دار مجازات رهایی یافتند.

این مسئول در خصوص عفو زندانیان اظهار داشت: در سال 91 تعداد 266 نفر زندانی از زندانهای هرمزگان مشمول عفو شدند که این آمار در سال 92، با افزایش 26 درصدی ، 264 نفر مورد عفو قرار گرفتند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه افراد عفو شده در سال 91تعداد 47 زن و دو هزار و 19 نفر مرد بودند گفت:در سال گذشته 2هزارو 509 نفر مرد و 95 نفر زن و همچنین در دوماهه سال جاری 45 نفر زن و 125 نفر مرد مورد عفو قرار گرفتند.

پرونده 453 میلیاردی زمینهای تصرفی

رئیس کل دادگستری هرمزگان در رابطه با زمین های تصرفی گفت: بر اساس گزارش شورای حفاظت از اراضی ملی و املاک دولتی در سال 92تعداد 336 پرونده زمین های تصرفی شده رسیدگی ، 2هزارو 829 هکتار اراضی تصرف شده و 2 هزارو 189 هکتار از این اراضی به دولت برگشت داده شده است.

وی ارزش ریالی این زمین ها را 453 میلیاردو 851 میلیون و 517 هزار ریال ذکر کرد و پرونده رسیدگی شده در سال 91معادل 72 مورد، اراضی تصرف شده را 632 هکتار وبرگشت زمینها به اراضی ملی را 110 هکتار اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بیشترین وقوع جرائم و دعاوی مدنی در استان گفت: سرقت اولین جرم رخ داده در استان در سال 91 با 18 هزارو 115 فقره، و در سال92معادل 19 هزارو 895 مورد در رتبه اول به ثبت رسیده است.

حجت الاسلام اکبری،حمل مواد مخدر در سال 92 با 16 هزارو 536 پرونده و در سال 91تعداد 17 هزارو 418، ضرب و جرح عمدی در سال 91 با 13 هزارو 529 فقره و در سال 92 معادل 14 هزارو 147 فقره، ایراد صدمات بدنی غیر تصادفی و... در سال 91حدود 8 هزارو 439 و در سال 92 نعادل 8 هزارو 488 فقره، نگهداری مواد مخدر در همین سال، 6 هزارو 112 فقره و در سال گذشته، 5 هزارو 891 فقره را دررده های بعدی جرم دانست.

وی توهین به اشخاص، تخریب، سال 91تعداد 4 هزارو 57 مورد و در سال گذشته، یک هزارو 170 مورد، خیانت در امانت در سال 91 تعداد سه هزارو 549 مورد و در سال 92 حدود 3 هزارو 994 مورد و صدور چک بی محل در سال 91 ،3 هزارو 255 مورد بوده است.در رتبه بعدی ذکر کرد. است.

این مقام مسوول بیشترین پرونده دعاوی مدنی را در استان،در سال 92 به ترتیب تامین خواسته ، مطالبه وجه چک، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، طلاق به در خواست زن ، ... نام برد و گفت: بر اساس آمارطلاق از نوع طلاق توافقی با افزایش سال به سال روبرو هستیم در حالی که آمارهای طلاق توافقی در سال 91، 2هزارو 72 پرونده بوده است اما این آمار در سال 92 به 2 هزارو 448 فقره رسیده است.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد:طلاق به درخواست زن در سال 91 هزارو 459 مورد و در سال 92، هزارو 702 مورد نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به اطاله دادرسی (فرآیند رسیدگی به پرونده ها) اشاره کردو گفت:در سال 92 با افزایش ورودی و خروجی پرونده ها روبرو شدیم که در آغاز سال 92، پرونده های موجود 75 هزارو 744 بوده است که 226 هزارو 913 پرونده جدید به آن اضافه شد.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد:در این مدت 235 هزارو 63 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد و رسیدگی به پرونده ها در پایان سال 92 تعداد 8 هزارو 150 فقره پرونده بوده است.

وی ادامه داد: ورودی پرونده های سال 92 به نسبت 91 معادل 1.7 درصد افزایش یافته و 17درصد مختومه شده است.

حجت الاسلام اکبری گفت: در سال 91 تعداد 211 هزار و 885 فقره پرونده به دادگستری هرمزگان وارد شده که علاوه بر 200 هزارو 94 فقره پرونده رسیدگی شده که 10 هزارو 981 پرونده به آمار پرونده های رسیدگی نشده اضافه گردید و اطاله دادرسی و انباشت پرونده ها در سال 91 زیاد بوده است.

صلح و سازش 17درصدی

رئیس کل دادگستری هرمزگان به عملکرد شورای حل اختلاف در استان پرداخت و گفت: در سال 92 پرونده های ورودی به شورای حل اختلاف 77 هزارو 377 فقره با 21درصد، مختومه 78هزارو 900 پرونده با 2 درصد ، صلح و سازش 19 هزار و 188 با 17 درصد، صدور حکم59 هزارو 712نفر با 28درصد افزایش بوده است.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در پایان سال 92 پرونده های موجود 4 هزارو 742 فقره با 24درصد نشان می داد.

هرمزگان دومین استان ورودی کم پرونده

رییس کل دادگستری هرمزگان به ورودی پرونده در قبال جمعیت یک میلیون و 620 هزارو 983 نفری در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخص کشوری به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت10 هزارو 922 پرونده تشکیل می شود که درهرمزگان به ازای هر 100 نفر 8 هزارو 594 پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان کشوری هستیم که کمترین ورودی پرونده ها را به دستگاه قضایی دارد.

کمبود نیروی انسانی

رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: بر اساس چارت مصوبه دستگاه قضایی باید 248 نفرقاضی در استان حضور داشته باشند که در حال حاضر 139 نفر قاضی مشغول به کار هستند و با کمبود 109نفرو به عبارتی 49 درصدی روبرو هستیم.

به گفته حجت الاسلام اکبری بر اساس چارت اداری هزارو 437 نفر باید در دستگاه قضایی استان انجام وظیفه کنند که در حال حاضر 36 درصد کادر اداری با 514 نفر مشغول خدمت هستند.

وی افزود: در سال گذشته به منظور ارتقاء چارت تشکیلاتی استان، تعداد شعبات تجدید نظر از 5 به 6 شعبه، دادگاه حقوقی از 8 به 11 شعبه، بازپرسی از 10 به 11 شعبه، دادیاری از 12 به 16 شعبه افزایش یافت ودر مجموع، 10 شعبه به چارت تشکیلات دادگستری های هرمزگان افزوده شد و 27 نفر قاضی نیز جذب دادگستری شدند.

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

دادگستری هرمزگان به منظور کاهش زمان دادرسی و سریعتر شدن پرونده های سال 93 دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی راه اندازی کند که سهم شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز استان دو دفتر است.

رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان این خبر ادامه داد:این دفاتر در اینده نزدیک راه اندازی می شود و در سرعت رسیدگی و کاهش مستقیم مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی خیلی موثر است.