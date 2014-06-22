دفتر پیشخوان ثبت احوال در برازجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث صالحی نیا ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دفتر پیشخوان ارائه خدمات ثبت احوال در شهر برازجان اظهار داشت: خدمات ثبت احوال تنها از سوی دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود و طبق قانون، دفتر مستقلی از سوی ثبت احوال برای این منظور راه‌اندازی نشده است.

وی با بیان اینکه دفاتر پیشخوان باید کیفیت ارائه خدمات را مد نظر داشته و در تکریم ارباب رجوع که از اهداف این طرح است نهایت تلاش را بکار گیرند، تصریح کرد: ثبت احوال استان بوشهر با قدرت در این حوزه ورود کرده و حساسیت ویژه ای در واگذاری خدمات به بخش خصوصی داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود: هم اینک پنج دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در استان بوشهر در شهرهای بوشهر و برازجان و سه دفتر ICT روستایی راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: درخواست صدور شناسنامه المثنی، صدور اولین کارت شناسایی ملی، درخواست تعویض کارت ملی، درخواست صدور کارت ملی المثنی، درخواست تغییرنام، تغییر نام خانوادگی، ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان در شناسنامه، درخواست گواهی تجرد، فوت و شماره ملی، درخواست از هیات حل اختلاف شامل اصلاح مشخصات سجلی، تکمیل مشخصات یا تغییر نام و سایر موارد، درخواست اجرای احام قطعی دادگاه‌ها در اسناد از جمله خدماتی است که در دفتر پیشخوان ارائه خدمات ثبت احوال صورت می پذیرد.