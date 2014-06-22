به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق‌دوست ظهر یکشنبه در نشست آموزشی رویکردهای دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در راستای نرخ باروری کلی که در سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد، با اشاره به تاثیر مثبت مشوق های افتصادی در افزایش نرخ رشد، افزود: مدیریت جمعیتی یکی از مباحث پیچیده جهان امروز است و اکثر کشورهای دنیا با این مسئله دست به گریبان هستند.

حق دوست بچه آوری را امری شخصی دانست و افزود: این حق هر شخصی است که بتواند در خصوص تعداد فرزندان و خانواده خود تصمیم‌گیری کند اما باید در این خصوص سیاست های تشویقی اعمال شده و مردم را ترغیب کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان امید به زندگی و مهاجرت را از ابعاد مدیریت جمعیتی دانست و اذعان داشت: در خصوص مدیریت جمعیت نباید دید کوتاه مدت داشته باشیم چرا این امر اثرات خود را چندین دهه بعد نمایان می کند.

حق دوست کمترین نرخ رشد جمعیت را مربوط به قشر تحصیلکرده دانست و تصریح کرد: این افراد به لحاظ مالی دچار مشکل نیستند و نمی‌توان گفت که اعمال سیاست‌های تشویقی مالی می تواند بر روی این قشر تاثیرگذار باشد.

وی بر لزوم بازنگری در مدیریت جمعیتی تاکید کرد و اذعان داشت: ممکن است اعمال سیاست‌های تشویقی مالی تنها بر روی قشر آسیب پذیر تاثیرگذار باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تولد در جمعیت‌های روستایی کاهش پیدا کرده و این جمعیت‌ها به سوی پیری پیش می‌روند.

این مسئول بر لزوم خروج از رکود کنونی تاکید کرد و گفت: جمعیت مطلوب باید از دیدگاه محیط زیست و همچنین اقتصاد بلند مدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار بگیرد.