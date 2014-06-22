به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد موسوی هوایی ظهر یکشنبه در هم‌اندیشی استادان آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی که در اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار کرد: قرآن کریم سند جامع همه انبیا و اولیای الهی است که برای نجات همه موجودات نازل شده است.

وی افزود: خدای متعال که حکیم علی الاطلاق است آیات قرآن را پیوند عمیقی به هم داده و حتی جایگاه آیات را مشخص کرده است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، با قرائت آیاتی از قرآن کریم که به زوایای مختلف تبلیغ اشاره دارد اظهار کرد: وقتی خدای متعال دستوری می‌دهد و این دستور قطعی می‌شود مومنین نباید بگویند نظر و تحلیل ما به گونه دیگری است.

وی به برخی شبهات وهابیون اشاره کرد و گفت: عطف رسول به الله بزرگ‌ترین تودهنی به وهابیون است. این مهم در بیشتر آیات الهی استدلال می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی هوایی تاکید کرد: در جای جای قرآن کریم پاسخ‌های زیبا و قطعی نسبت به بیشتر نظرات وهابیون وجود دارد و جا دارد این پاسخ‌ها احصا شود.

به گفته وی وهابیون برای وجود مقدس پیامبر اسلام(ص) هم شانیت قائل نیستند، جز اینکه ایشان تنها آیات الهی را از طریق وحی منتقل کرده است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: کسی که از خداوند و پیامبر عصیان بکند دچار گمراهی آشکار می شود.

تبلیغ باید متناسب باشد

حجت‌الاسلام موسوی هوایی تبلیغ را یک تکلیف و سنت الهی دانست که باید حد و اندازه داشته باشد چراکه تبلیغ نمی‌تواند در هر جایی و در مورد هر چیزی باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در تبلیغ نباید عصیان خدای متعال و پیامبر بشود. این همه مقاتل که بدون استناد برای مردم نقل می شود کذب است.

وی با بیان اینکه تبلیغ برای هر قشر، سن و آداب و رسوم فرق می کند اظهار کرد: یکی از کارهایی که در برنامه های آموزش های تخصصی در دست اقدام داریم، آموزش روش رساندن پیام الهی است.

وی با تاکید بر اینکه مبلغ نباید مسائل قومی و خویشاوندی را در تبلیغ دخیل کند تصریح کرد: روحانی نباید در جایی صیغه بخواند که وضع حلال و حرام در آن مراسم رعایت نشده باشد.

نباید حرمت‌ها جلوی مبلغان شکسته شود

حجت الاسلام موسوی هوایی تاکید کرد: فیلم های فراوانی در فضای مجازی موجود است که نشان می دهد حرمت ها شکسته شده است.

وی خطاب به مبلغان گفت: نگذارید حریم ها شکسته شود. شما همان روحانی سنگین و باوقاری هستید که نباید جلوی شما حرمت ها شکسته شود.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مبلغ باید اهل سبحان الله باشد.

وی اظهار کرد: نتیجه رسالت پیامبران این است که انسان را از ظلمت های هر لحظه، خارج و به سمت نور هدایت می کند.

حجت الاسلام موسوی هوایی افزود: در بین طلبه های جوان و فاضل افرادی هستند که مرزهای پیچیده ای که دشمنان بین دین و مسائل انحرافی ایجاد کردند را پیدا کرده و برای مردم توضیح می‌دهند.

چهار وظیفه انبیای الهی

وی تبیین دین، عمل به دین، تربیت شاگردان خاص و حاکمیت دین بر جامعه را چهار وظیفه همه انبیا و اولیای الهی دانست و تاکید کرد: سیره عملی همه اهل بیت این بوده که در هفته چهار روز بعد از نماز صبح به سجده می رفتند و طلوع آفتاب سر از سجده بر می داشتند.

حجت‌الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه تبلیغ صبر می‌خواهد اظهار کرد: تمام تلاش انبیای الهی این بوده که با صبر و استقامت، دین را در جامعه حاکم کنند.

به گفته معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، مسلط کردن دین در جامعه دو محور دارد؛ اول باید طاغوت را نفی کنند و دوم اینکه حکومت خدا را اثبات کنند. بنابراین دشمن شناسی باید یکی از اساسی ترین آموزش‌های سازمان تبلیغات اسلامی باشد.

وی چهار وظیفه مهم آموزش سازمان تبلیغات اسلامی را دادن محتوای تبلیغ، ارائه روش تبلیغ، اطلاع رسانی راجع به مسائل فرهنگ دینی و علم افزایی ذکر کرد و گفت: باید به گونه‌ای حرکت کنیم که طلبه از نظر علمی و حوزوی رکود نداشته باشد.