تشکیل تعاونی خبرنگاران در اردبیل نیازمند برنامه مدون/اختصاص 300 میلیارد ریال به خانه مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: ایجاد تعاونی در دهه های 70 کارایی مقبولی داشت و به نظر می رسد امروز تشکیل تعاونی نمی تواند در کوتاه مدت مطالبات خبرنگاران را محقق سازد.

وی در خصوص اشاره به عنوان تعاونی در اساسنامه خانه مطبوعات استان اضافه کرد: تعاونی ذکر شده خدماتی است و نیاز امروز خبرنگاران ایجاد تعاونی با هدف تولید و سرمایه گذاری است.

اسحاقی با بیان اینکه تشکیل تعاونی باید حساب شده و با برنامه ریزی باشد، اضافه کرد: ارشاد اسلامی استان حاضر به حمایت از صنف مطبوعات در اجرای این طرح است.

وی در خصوص تجهیز دفاتر مطبوعاتی ادامه داد: ضروری است برای دستیابی به این مهم انجمن صنفی تشکیل شده و با ایجاد یک صندوق حمایت های مالی از دفاتر صورت گیرد.

اعتبارات فرهنگی استان قابل قبول نیست

مدیر کل ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: اعتبارات فرهنگی استان به هیچ وجه قابل قبول نیست و مبلغ فعلی فقط پاسخگوی 10 درصد از برنامه ها است.

به گفته اسحاقی محدودیت اعتباری موجب شده است حمایت از حوزه مطبوعات نیز متناسب با مطالبات مالی نباشد.

وی با تاکید به ضرورت حمایت از خانه مطبوعات استان به دلیل فرسودگی ساختمان و تجهیزات بیان داشت: در عین حال از ردیف اعتباری اختصاص 300 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در سال های بعد نیز تکرار خواهد شد.

استان ها حق ابطال مجوز ندارند

اسحاقی با اذعان به اینکه یکی از نیازمندی های فعلی مطبوعات ساماندهی نشریات و مجوزهای صادره است، اضافه کرد: از 57 مجوز صادر شده فقط 10 مورد به صورت مستمر فعال اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: فقط یک نشریه بعد از اخذ مجوز اقدام به انتشار نکرده است که با تذکرات ارشاد برای بانتشار در ماه آتی قول مساعد داد.

وی تصریح کرد: استان ها حق ابطال نشریات را ندارند و وزارت ارشاد به صورت مداوم فعالیت نشریات را رصد می کند.

به گفته اسحاقی تصمیم نهایی در برخورد با نشریات نامنظم به ارائه تذکر شفاهی سپس کتبی و در نهایت برخورد قانونی با نشریه خاطی است و موارد راکد را لغو امتیاز نمی کنیم.