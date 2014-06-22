مهلت ارسال آثار به سومين جشنواره عکس «رژان» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره، آثار در دو بخش اصلي با موضوع «رنگ»و بخش ويژه با موضوع «سفيد به رنگ برف» به رقابت گذاشته مي‌شوند.



بر خلاف بخش اصلي جشنواره که تمام موضوعات مرتبط با «رنگ» از عيني‌‌ترين تا انتزاعي‌ترين تصاوير را در بر مي‌گيرد، در بخش ويژه تنها آثاري پذيرفته مي‌شوند که برف را به عنوان نمادي از رنگ سفيد به تصوير کشيده باشند.



در بخش اصلي اين جشنواره به 7 عکاس برگزيده، نشان جشنواره، لوح تقدير و 500 يورو جايزه نقدي اهدا خواهد شد و در بخش ويژه هم به 2 عکاس برگزيده، نشان جشنواره، لوح تقدير و 500 يورو جايزه نقدي اهدا خواهد شد.



همچنين برگزارکننده با هدف کمک به اقتصاد هنر، آثار راه‌يافته به نمايشگاه را در معرض فروش خواهد گذاشت و درآمد حاصل از فروش آثار را پس از کسر هزينه هاي گالري، به هنرمند صاحب اثر پرداخت خواهد کرد.



به تمام هنرمنداني که آثارشان براي نمايشگاه برگزيده مي‌شود گواهي شرکت و کتاب نمايشگاه اهدا خواهد شد و بابت امتياز نمايش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به جشنواره، به تک‌عکس‌ها و مجموعه عکس‌هاي راه‌يافته به نمايشگاه به ترتيب مبلغ 25 و 75 يورو پرداخت خواهد شد.



شرکت در اين جشنواره براي همه علاقمندان و انتخاب ژانر آثار آزاد است و هر عکاس مي‌تواند ۱۰ تک عکس و يک مجموعه عکس (شامل 2 تا 7 عکس) در بخش اصلي و 5 تک عکس و يک مجموعه عکس (شامل 2 تا 7 عکس) در بخش ويژه به دبيرخانه جشنواره ارسال کند.



دريافت آثار تنها از طريق سايت جشنواره به نشاني www.rojanephf.com امکان‌پذير است و آثار بايد با حجم کمتر از 500 کيلوبايت بر روي سايت جشنواره بارگذاري شوند.



ريکاردو زيپولي، خسرو سينايي، عباس کوثري، پيمان هوشمندزاده و مهدي مقيم‌نژاد داوري سومين دوره جشنواره بين‌المللي جشنواره عکس رژان را بر عهده خواهند داشت.

آخرين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره، 31 خرداد ماه 1393 است و نمايشگاه پاياني اين جشنواره نيز 9 تا 14شهريور 1393 در خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد.

