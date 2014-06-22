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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۵

حجت الاسلام مسعودی:

تبلیغ چهره به چهره موثرترین و موفق ترین روش ترویج دین است

تبلیغ چهره به چهره موثرترین و موفق ترین روش ترویج دین است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به تبلیغات دینی گفت: تبلیغ چهره به چهره موثرترین و موفق ترین روش ترویج دین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود امکانات تبلیغی وسیع وگسترده تبلیغ چهره به چهره موثرترین و موفق ترین روش ترویج دین است.

مسعودی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس یکی از مهمترین وظیفه خود در راستای فضاسازی تبلیغی در سراسر کشور موفق عمل کرده و توانسته است با انجام کارهای زیر بنایی از جمله پیگیری و احداث خانه عالم، زمینه بهرمندی بیشتر مردم از حضور مبلغ دینی را فراهم نماید.

وی افزود: تنها در استان البرز در طی ماه شعبان ۳۵۰۰ نفر مبلغ در فضاهای مختلف مساجد، حسینیه ها، تکایا و غیره به امر مقدس تبلیغ پرداخته و در حوزه موضوعات مختلف دینی و قرآنی سخنرانی کرده اند.

مدیرکل اداره کل تبلیغات البرز در پایان بیان کرد: جامعه هدف این سازمان کلیه اقشار مردم هستند و این نهاد مقدس با بهره گیری از عزم ملی همراه با مدیریت جهادی از کمترین امکانات بیشترین فرصت را فراهم کرده و با حمایت و نظارت از کلیه تشکل های دینی و قرآنی در امر توسعه و ترویج دین تلاش کرده است.

کد مطلب 2317086

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