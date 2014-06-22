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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۳

رقابتهای قهرمانی کشور دوومیدانی ID برگزار می‌شود

رقابتهای قهرمانی کشور دوومیدانی ID برگزار می‌شود

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه (ID) از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در رشته دوومیدانی مردان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باغستانی در این خصوص گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان رقابتهای قهرمانی جهان ورزش‌های ID که مهرماه 94 به میزبانی کشور اکوادور برگزار می‌شود و نیز پیش رو بودن رقابتهای پارالمپیک برزیل، لازم بود تا با برگزاری مسابقاتی در سطح کشور، از پتانسیل موجود برای استفاده در تیم‎های ملی، بهره‌مند شویم.

وی افزود: به همین منظور فراخوانی به تمامی استان‌های کشور ارسال شد و خوشبختانه بیشتر استان‌ها با ارسال اعلام آمادگی، در این مسابقات شرکت می‌کنند و برای اولین بار است که مسابقات در این سطح برگزارمی‌شود و نام آن برای ادای احترام به شهید فیاض بخش که اولین رئیس سازمان بهزیستی بود و برای افراد دارای معلولیت زحمات زیادی متحمل شد، به نام "یادواره شهید فیاض بخش" نامگذاری شده است.

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه (ID) تصریحکرد: در دور پیشین مسابقات جهانی که در کشور ایتالیا برگزار شد، در رشته دوومیدانی صاحب مدال شدیم و این نشان‌دهنده توان ورزشکاران ماست که با توجه بیشتر منجر به افتخار آفرینی‌های دیگر نیز خواهند شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مسابقات قهرمانی کشور، حد نصاب هایی در نظر گرفته شده که با توجه به آنها نسبت به انتخاب نفرات اقدام می‌کنیم.

باغستانی در پایان گفت: این رقابتها در مواد پرتابی، پرش و  دو برگزار شده و از هر استان چهار نفر سهمیه حضور در این مسابقات را دارند.

رقابتهای قهرمانی کشور دوومیدانی ID چهارم تیرماه به میزبانی مجموعه ورزشی مادران و کودکان تهران برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2317090

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