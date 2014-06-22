به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باغستانی در این خصوص گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان رقابتهای قهرمانی جهان ورزشهای ID که مهرماه 94 به میزبانی کشور اکوادور برگزار میشود و نیز پیش رو بودن رقابتهای پارالمپیک برزیل، لازم بود تا با برگزاری مسابقاتی در سطح کشور، از پتانسیل موجود برای استفاده در تیمهای ملی، بهرهمند شویم.
وی افزود: به همین منظور فراخوانی به تمامی استانهای کشور ارسال شد و خوشبختانه بیشتر استانها با ارسال اعلام آمادگی، در این مسابقات شرکت میکنند و برای اولین بار است که مسابقات در این سطح برگزارمیشود و نام آن برای ادای احترام به شهید فیاض بخش که اولین رئیس سازمان بهزیستی بود و برای افراد دارای معلولیت زحمات زیادی متحمل شد، به نام "یادواره شهید فیاض بخش" نامگذاری شده است.
رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه (ID) تصریحکرد: در دور پیشین مسابقات جهانی که در کشور ایتالیا برگزار شد، در رشته دوومیدانی صاحب مدال شدیم و این نشاندهنده توان ورزشکاران ماست که با توجه بیشتر منجر به افتخار آفرینیهای دیگر نیز خواهند شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در مسابقات قهرمانی کشور، حد نصاب هایی در نظر گرفته شده که با توجه به آنها نسبت به انتخاب نفرات اقدام میکنیم.
باغستانی در پایان گفت: این رقابتها در مواد پرتابی، پرش و دو برگزار شده و از هر استان چهار نفر سهمیه حضور در این مسابقات را دارند.
رقابتهای قهرمانی کشور دوومیدانی ID چهارم تیرماه به میزبانی مجموعه ورزشی مادران و کودکان تهران برگزار خواهد شد.
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