امنیت کردستان ناشی از اراده مردمی و نظم اجتماعی است/ مقابل توطئه های دشمنان هوشیار باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی کردستان که در سالن اجتماعات ستاد فرماندهی استان در سنندج برگزار شد، گفت: امنیت کنونی که در کشور و به ویژه در استان های مرزی هم چون کردستان برقرار شده طی فراز و نشیب ها و سختی ها فراوانی حاصل شده است.

وی عنوان کرد: در درگیری ها و جنگ هایی که استان در اردیبهشت سال 59 با آن روبه رو بود و ضد انقلاب مردم را به گروگان گرفته بودند نه با سلاح ارتش و سپاه بلکه با فشار مردم آنها از خاک کشور بیرون رانده شدند.

وی با بیان اینکه امنیت امروز کردستان برخواسته از نظم فرهنگی و اجتماعی موجود در این استان است،اظهار داشت: فرهنگ، اعتقادات مردم و هم چنین افتخار به ایرانی بودن و علاقمندی مردم این دیار به کشورشان پایه اصلی امنیت در کردستان را تشکیل داده است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور بیان کرد: ضد انقلاب باعث شد فعالیت های عمرانی در کردستان یک دهه نسبت به سایر استان ها عقب بیافتد و در طول سالیان گذشته دولت های مختلف به ویژه دولت کنونی درصدد بهبود شرایط اقتصادی و عمرانی این استان بوده و هستند.

سردار احمدی مقدم عنوان کرد: افرادی هم که در اوایل انقلاب به گروهک های ضد انقلاب پیوستند از اعتقادات راسخ و عمقی برخوردار نبودند به طوریکه در زمان دستگیری به سرعت تغییر رفتار و عقیده می دادند.

وی بیان کرد: از آنجا که شهرهای مرزی کردستان آسیب بیشتری از جنگ دیده بودند تصمیم گرفته شد که معابر مرزی به منظور ایجاد اشتغال برای مرزنشینان در این مناطق ایجاد شود که این مهم خوشبختانه تحقق یافت.

وی ادامه داد: تحقق طرح مذکور علاوه بر اشتغالزایی منجر به توسعه گردشگری در این استان نیز شد و سالانه شاهد حضور میلیون ها گردشگر از اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور در این منطقه خوش آب و هوا هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور ادامه داد: امروز نقاب از چهره های تکفیری کنار رفته و مشخص شده این گروهک ها با حمایت های سیاسی دولت های استکباری در کشورهایی هم چون عراق فعالیت می کنند.

سردار احمدی مقدم عنوان کرد: مثلث تروریستی،صهیونیستی و امریکایی به نام اسلام در حال تخریب چهره اسلام هستند و این گروهک ها با انجام اقدامات خود به نام اهل سنت ،بیشترین ضربه را به این مذهب دارند وارد می کنند.

وی بیان کرد: میلیون ها اهل سنت در کشورهای سوریه و عراق به خاطر فعالیت های این گروهک های تروریستی آواره سایر کشورها شده اند.

سردار احمدی مقدم عنوان کرد: وظیفه دشمن ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی است و ما نیز وظیفه داریم در مقابل توطئه های دشمنان هوشیار باشیم و زمینه دستیابی آنها به اهدافشان را ایجاد نکنیم.

وی اظهار داشت: اگر فردی در مسیر انحرافی قرار گرفت رویکرد ما باید نصیحت و ارشاد باشد که در این رابطه نیاز به فعالیت و همکاری بیشتر روحانیون و علما است.

جابه جایی فرماندهان به منظور تسریع در امور انتظامی صورت می گیرد

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهداف جابه جایی فرماندهان انتظامی استان ها اشاره و عنوان کرد: خط مشی نیروی انتظامی ثابت است و جابه جایی فرماندها فقط به منظور سرعت بخشیدن به امور این نیرو در کشور صورت می گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: سردار محسن حسن خانی در طول سه سالی که به عنوان فرماندهی انتظامی کردستان خدمت کردند فعالیت ها و اقدامات موثری انجام داده اند به طوریکه نسبت جرم در این استان کاهش و میزان کشفیات افزایش پیدا کرده است.

سردار احمدی مقدم عنوان کرد: هفت دهم سرقت کشور در استان کردستان که دو درصد جمعیت کشور را دارد، اتفاق می افتد و در سال جاری هم تاکنون شاهد وقوع جرایمی هم چون گروگان گیری، سرقت مسلحانه از بانک و غیره نبوده ایم.

وی ادامه داد: سردار مسعود خرم نیا نیز چهار سال در آذربایجان شرقی خدمت کرده و از فرماندهان موفق نیروی انتظامی است و از روحیه ای مردمی برخورداراست و امیدواریم در این استان هم منشأ خدمات زیادی شوند.

مسعود خرم نیا سرتیپ دوم پاسدار برای سه سال به عنوان فرمانده انتظامی کردستان طی حکمی از سوی فرمانده ناجا منصوب و از خدمات و فعالیت های سردار محسن حسن خانی هم با دادن لوح تقدیری قدردانی شد.