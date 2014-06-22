به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امینی با اشاره به یکشنبه یکم تیر ماه به عنوان روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی تصریح کرد: یکم تیر ماه سال 1360 شمسی سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: امام خمینی (ره) در زمینه تبلیغات میفرمایند که تبلیغات یک امر مهمی است که میشود گفت که در دنیا در رأس تمام امور قرار گرفته و میتوان گفت که دنیا بر دوش تبلیغات است و باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنید و توجه داشته باشید که بالاترین چیزى که میتواند این انقلاب را در داخل به ثمر برساند و در خارج صادر کند، تبلیغات و تبلیغات صحیح است.
وی با بیان اینکه در چنین روزی در سال 1360 ه.ش سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد، تاکید کرد: این نهاد با هدف اعتلای فرهنگ پربار اسلامی، تبلور حیات معنوی و تبیین و ترویج شاخصهای اعتقادی فعال شد.
امینی با اشاره به اینکه این روز را گرامی میداریم و به تمام عزیزان فعال در عرصه تبلیغات اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم، ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول تیر ماه مصادف با روز اصناف تا دهم تیر ماه همزمان با روز ملی صنعت و معدن دهه تولید ملی نام گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، تصریح کرد: این نهادها توسط خود مردم اداره مىشوند و در وضعیت بازار و قیمتگذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند و از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذاری شده است. وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب میفرمایند اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را آنچنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمدهای از تلاشهای دشمن ناکام میماند.
رئیس شورای شهر اصفهان با تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی و از سرمایه سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم، افزود: این موضوع تنها با تقویت تولید ملی امکانپذیر میشود و سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است.
امینی با اشاره به اینکه سهم سرمایهداران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است، گفت: سهم مردم، که به نظر من از تمام این موارد مهمتر بوده مصرف تولیدات داخلی است. وی اظهار کرد: این روز را به همه صنوف و کسبه تلاشگر اصفهان که از ارکان اقتصاد شهر و مایه رونق و نشاط اقتصاد شهری هستند، به ویژه آقای جهانگیری (نایب رئیس اول مجمع امور صنفی اصفهان، و نائب رئیس اصناف کشور و نماینده اصناف در شورای اسلامی شهر) را تبریک عرض میکنم و امیدوارم حضور وی نویدبخش همکاری بین بخشی در ایجاد زمینههای رونق بیشتر و بهتر اقتصاد شهر و کمک به ساماندهی مطلوبتر مشاغل در اصفهان باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به پنجم تیر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: امام خمینی (ره) میفرمایند این مواد مخدر مایه فساد است، فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند و هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدیق دارد که با این طور فسادها که جوانهای ما را تقریباً به نیستی میکشاند باید مبارزه شود.
وی با بیان اینکه در تاریخ 17 تا 26 ژوئن 1987 در شهر وین هماندیشی بینالمللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به منظور ابراز عزم سیاسی ملتها در امر مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد، تصریح کرد: در این جلسه سندی با عنوان C.M.O در چهار فصل تنظیم شد و به تصویب کشورهای شرکتکننده رسید.
امینی با اشاره به اینکه هر ساله مراسم مربوط به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با عنوان «مبارزه، ایثار و شهادت» در ایران برگزار میشود، تاکید کرد: اعتیاد به مواد مخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعهی بشرى محسوب شده و سبب رکود اجتماعى در زمینههاى مختلف میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: همچنین ویرانگریهاى حاصل از اعتیاد زمینهساز سقوط بسیارى از ارزشها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى میشود و بدین ترتیب، سلامت جامعه را به طور جدى به مخاطره مىاندازد.
وی با بیان اینکه در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار میرود، گفت: متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدى است که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
امینی با تاکید بر اینکه مبارزه با اعتیاد نیز به صورت قطعی بیش از اینکه مأموریتی در راستاى وظایف نیروى انتظامى باشد، اقدامى راهبردی در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانى در انحطاط اخلاقى جوامع با اهداف خاص سیاسی است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، در مقابله با ورود و شیوع این مواد خانمانسوز به منظور کنترل و حفاظت مرزهاى شرقى، اقدام به احداث بیش از یک هزار کیلومتر جاده، 10ها پاسگاه مرزی، برجک و دیدبانى و حفر چندین کیلومتر کانال کرده و هزاران نفر از فرزندان این مرز و بوم نیز در این میدانگاه به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم روزی برسد که شاهد زوال سوداگران مرگ و عوامل نابودی خانوادههای درگیر با موضوع باشیم، ادامه داد: این روز را برای پاسداشت شهدای گرانقدر نیروی انتظامی و تقدیر و تشکر از اقدامات ارزشمند سرو قامتان سبزپوش نیروی انتظامی در مبارزه با عوامل این بلای خانمانسوز بهانه کنیم.
رئیس شورای شهر به ضرورت رسیدگی به وضعیت درختان کهنسال در شهر و پرهیز از اصرارهای غیر کارشناسی در حفظ برخی از درختان و فضاهای سبز اشاره کرد و افزود: متأسفانه در دهه نخست خرداد ماه وزش باد تند در اصفهان سبب قطع درخت تنومندی در یکی از مناطق شمالی شهر شد که در اثر آن پای دختر جوانی قطع شد که این موضوع سبب اندوه فراوان شده است.
امینی با بیان اینکه شهرداری یا یکی از مسئولان باید به عیادت این دانشجوی جوان میرفتند و از وی و خانوادهاش دلجویی میکردند، تاکید کرد: در حال حاضر نیز باید ضمن بررسی دقیق موضوع به جای اینکه شهرداری درصدد محو آثار و ریشههای این واقعه باشد، برنامهریزی دقیق و جامعی را برای جلوگیری از تکرار این سوانح دلخراش داشته باشد و با دلجویی از این دختر اصفهانی و خانواده او زمینه روشنی را برای زندگی و اشتغال وی فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه مجتمع مطبوعاتی اصفهان پس از یک سال و اندی هنوز امکان استفاده و بهرهبرداری ندارد، افزود: این مجتمع مطبوعاتی با هزینهای در حدود 5 میلیارد تومان هنوز مورد استفاده واقع نشده و این 5 میلیارد تومان معطل مانده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه این مجتمع مطبوعاتی باید هر چه سریعتر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، گفت: استثمار مطبوعات به حریت و آزادگی آنها به شدت ضربه میزند و استقلال مطبوعات شرط نخست انجام رسالت آنها است.
وی به وضعیت دکههای مطبوعاتی در شهر اصفهان اشاره و اظهار کرد: دکههای مطبوعاتی و تسریع در نصب و راهاندازی آنها کمک موثری به افزایش و ارتقای فرهنگ مطالعه میکند و واگذاری دکهها نیز باید به صورت تخصصی باشد و به عنوان یک رسالت به آن نگاه شود.
امینی ادامه داد: ترکیب هیئت امنایی که به انتخاب شهرداری باشد و از میان آنها هیئت مدیره انتخاب شوند، علیالقاعده با اصل استقلال رسانهها منافات دارد.
امینی:
ترکیب هیئت امنای مجتمع مطبوعاتی با انتخاب شهرداری با استقلال رسانهها منافات دارد
اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ترکیب هیئت امنای مجتمع مطبوعاتی که به انتخاب شهرداری باشد و از میان آنها هیئت مدیره انتخاب شوند، علیالقاعده با اصل استقلال رسانهها منافات دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امینی با اشاره به یکشنبه یکم تیر ماه به عنوان روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی تصریح کرد: یکم تیر ماه سال 1360 شمسی سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی بوده است.
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