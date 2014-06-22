انتظار 45 هزار مددجو برای دریافت شغل/ 40 هزار واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بدخشان شنبه ظهر در اولین همایش مدیران جامعه خیرین حامی معلولان سراسر کشور در هتل‌الغدیر مشهد ابراز کرد: خراسان رضوی جزو بهترین استان ها در جذب مشارکت‌های مردمی و مراکز خیریه در سطح کشور است و دارای رتبه دو یا سه برتر میان استان ها است.

بدخشان این جایگاه ویژه را به لحاظ اعتقادات و باورهای قوی دینی در میان مردم و خیرین دانسته و گفت: بیشترین فعالیت خیرین کشور نیز در زمینه‌های تامین مسکن، درمان و اشتغال است.

وی به موضوع تامین مسکن مددجویان اشاره کرده و افزود: طی بررسی های انجام شده مشخص شده است که 200 هزار مددجوی بهزیستی فاقد مسکن هستند.

قائم ‌مقام توانمند سازی و مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی ادامه داد: تاکنون 40 هزار واحد مسکونی طی دو و نیم سال به مددجویان واگذار شده و بقیه نیز در دست اجرا، مراحل ساخت و ساز و یا واگذاری هستند.

بدخشان به مناسب‌‌سازی فضای شهری اشاره کرده و گفت: مسئولیت اصلی هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه در راستای مناسب‌ سازی با بهزیستی است.

وی تاکید کرد: مقرر شده که هر مکان در حال احداث باید اصول مناسب ‌سازی را با قوانین مربوطه رعایت کند که تا حد امکان وابستگی معلولان برای تردد به دیگران کاهش یابد.

بدخشان به جذب مشارکت‌های مردمی اشاره کرده و گفت: همراه با روش‌های قبلی استفاده از بورس و فضای سرمایه‌گذاری را برای خیرین ایجاد کرده ‌ایم تا در راستای توانمندسازی معلولان جذب مشارکت های لازم انجام شود.

وی اشتغال را از زمینه‌های پیچیده در کشور دانست و ابراز کرد: بهزیستی با تمام توان درصدد جذب مشارکت‌ های بخش خصوصی برای اشتغال معلولان است و در حال حاضر 45 هزار نفر اعم از زنان سرپرست‌ خانوار و معلولان در سازمان بهزیستی منتظر شغل هستند.

قائم‌مقام توانمندسازی و مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی در ادامه از 450 میلیارد تومان کمک خیرین کشور در زمینه توانمندسازی طی سال 92 خبر داد و افزود: یکی از اهداف برگزاری این همایش استفاده از پتانسیل و توانایی خیرین خارج از کشور است.

وی در خاتمه نیز به 15 هزار خیر ثبت شده در سامانه بهزیستی اشاره کرد و گفت: این رقم بسیار بیش از این است چرا که بسیاری از خیرین تمایلی به ثبت نام خود در سامانه ندارند.