حرم شاخص ترین امامزاده خراسان شمالی غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از ظهر یکشنبه همزمان با دهه تکریم و غبارروبی مساجد، حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) با حضور حجت الاسلام سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و شماری از مسؤولان استانی و شهرستانی غبارروبی شد.

این آیین روحانی با شرکت خادمان حرم شریف این معصوم زاده و با مداحی یکی از مداحان اهل بیت(ع) و در فضایی آکنده از عطر معنویت برگزار شد.

در این مراسم امام جمعه موقت تهران امامزادگان و بقاع متبرک را کانون های نور و معرفت دانست و اظهار کرد: باید با تکریم امامزادگان سعی کنیم جامعه اسلامی ما در مسائل فردی و اجتماعی از ائمه معصومین(ع) و اولیای الهی الگو بگیرند.

حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی در ادامه با بیان این که ولایت مهم ترین سرمایه اسلام علی الخصوص شیعیان محسوب می شود، افزود: در هر جایی که امامزاده و بقعه متبرکه ای باشد یعنی پرچم ولایت در آن منطقه برافراشته است و شیعیان و عاشقان ولایت بر گرد این پرچم جمع شده اند و حاضرند تا از آرمان ها و عقاید خویش دفاع کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به این که حرم مطهر حضرت سید عباس بن موسی بن جعفر(ع)، برادر گرامی امام رضا(ع) شاخص ترین امامزاده این استان به شمار می رود، از اجرای طرح جامع این امامزاده خبر داد و گفت: فاز نخست اجرای این طرح مراحل پایانی خود را طی می کند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در ادامه با اشاره به دهه پایانی ماه شعبان و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: همان گونه که در این دهه با غبارروبی مساجد و اماکن متبرکه سعی می کنیم این اماکن را برای ماه مبارک رمضان آماده کنیم باید از این فرصت برای غبارروبی خانه دل خود نیز استفاده کنیم تا با باطنی پاک به استقبال ماه رمضان برویم.

وی با یادآوری برکات ماه هاي رجب و شعبان اضافه کرد که این ماه ها فرصت های مناسبی برای شستشوی دل و جان از کدورت ها و سیاهی ها است تا آماده وارد شدن به ماه میهمانی خدا بشویم.

حجت الاسلام سهرابی ماه رمضان را ماه نمایش بندگی در درگاه احدیت دانست و اظهار داشت: در این ماه مبارک هر کسی که بنده پاک تر و خالص تری باشد به درگاه خداوند مقرب تر است و همه باید تلاش کنیم تا این توفیق نصیب ما شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی 154 امامزاده و بقعه متبرکه وجود دارد و در دهه آخر ماه شعبان یعنی از بیستم تا پایان این ماه که به نام دهه تکریم و غبارروبی مساجد نام گرفته، با حضور مردم و مسؤولان غبارروبی تمامی این اماکن مقدس انجام می شود.