15 مرکز استعدادهای درخشان در استان سمنان فعالیت می کنند

حسین فولادیان در حاشیه برگزاری نشست مدیران مراکز استعدادهای درخشان شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وجود 15 مرکز استعدادهای درخشان در استان سمنان افزود: آزمون ورودی به مراکز استعدادهای درخشان در سطح استان برگزار و نتایج آن نیز اعلام شد، دانش آموزانی که در ورودی این مراکز قبول شدند تا پایان تیرماه مهلت دارند به مراکز استعدادهای درخشان شهرهای محل سکونت خود مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.

وی با یادآوری این مطلب که آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در استان سمنان روز 30 خرداد ماه امسال برگزار شد و نتایج آن نیز اعلام می شود خاطرنشان کرد: از بین یک هزار و 200 نفر شرکت کننده در المپیاد نانو کشور شکیبا دانشجو از استان سمنان موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شد.

نشست مدیران مراکز استعدادهای درخشان شهرستان دامغان با هدف بررسی مسائل و مشکلات مدارس خاص این شهرستان برگزار و در باره مسائلی مثل اجرای طرح تابستانه در مدارس خاص، برگزاری المپیاد غربالگری در مهر ماه سال جاری، برگزاری همایش المپیاد علمی برای نخستین بار در شهرستان دامغان، تبین برنامه های آموزشی استعدادهای درخشان و ... بحث و تبادل نظر شد.

