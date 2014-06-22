طرح ویژه ناجا در ماه رمضان در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.



سردار میرحیدری با گرامیداشت یاد شهدای قوه قضائیه و تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهارداشت: فضای معنوی ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای خوسازی و تقویت روحیه معنوی در افراد است و خوشا به حال کسانی که در این ایام در مسیر پرهیزگاری و دعا و نیایش گام بر می دارند.



فرمانده نیروی انتظامی در استان گفت: امروز که دشمنان با دامن زدن به تخریب باورهای دینی و اخلاقی تلاش می کنند مسیر دینی جوانان را منحرف کنند مناسبتهای مذهبی مانند شعبان و رمضان فرصتی ارزشمند برای تقویت اخلاق و دین باوری است تا در دنیا و آخرت بیمه شویم.



وی افزود: با وجود انسان های دین مدار در استان از دستگاههای حاکمیتی انتظار می رود با عمل به وظایف خود و رعایت حرمتها و شئونات دینی زمینه بهره مندی از فیوضات ماه مبارک را بخوبی در استان فراهم کنند.



میرحیدری یادآورشد: شان و منزلت ماه مبارک رمضان باید حفظ شود و از کوتاهی و بی توجهی عده ای ناآگاه که ناخواسته و یا خواسته هنجارشکنی می کنند جلوگیری شود.



این مسئول بیان کرد: ماموران ناجا با تعامل مطلوب با دستگاه قضایی تلاش خواهند کرد امسال در مقابله با مظاهر روزه خواری با جدیت برخورد کنند که در این راه از رسانه های گروهی انتظار داریم به ناچا کمک کنند.



وی افزود: در سال گذشته دو شعبه ویژه در مرکز استان و یک شعبه در هر شهرستان اختصاص یافت تا به جرائم مربوط به ماه رمضان در اسرع وقت رسیدگی شود که با تشکیل 52 پرونده با هنجار شکنان و روزه خواران برخورد شد.



فرمانده نیروی انتظامی استان اظهارداشت: با استفاده از پلیس های تخصصی اعم از پلیس راه، راهور، بسیج شده اند تا با مصادیق روزه خواری و هنجارشکنی با شدت برخورد شود و حرمت ماه مبارک حفظ شود.



این مسئول گفت: ضمن اطلاع رسانی از طریق خبرگزاری ها، نشریات، صداوسیما از اصناف نیز انتظار داریم ضمن رعایت کامل موازین شرعی با نصب اطلاعیه های ماه رمضان از هر گونه تظاهر به روزه خواری خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد تخلف به پلیس اطلاع دهند.



میرحیدری تصریح کرد: واحدهای صنفی بین راهی که مجاز به ارائه خدمات فقط به مسافران هستند نیز شناسایی و مشخص شده اند و مجوز لازم را گرفته اند که با نصب پرده نسبت به سرویس دهی به صورت غیر علنی اقدام خواهند کرد.

اصناف و مردم با طرح همکاری کنند

وی گفت:صاحبان چلوکبابی ها، رستورانها، قهوه خانه ها، اغذیه فروشها، کافی شاپ ها، پیتزا فروشی ها، بستنی و آب میوه فروشها از اذان صبح تا اذان مغرب مجاز به ارائه خدمات نیستند لذا حدود باید رعایت شود و بجز واحدهایی که مجوز لازم را کسب کرده اند بقیه فقط در افطار می توانند پذیرای میهمانان باشند.

فرمانده ناجا در استان بیان کرد: در خصوص پخش موسیقی در این ایام هم اداره اماکن موظف به برخورد جدی شده و از مردم هم انتظار داریم در این زمینه با ماموران همکاری کنند.



وی از والدین هم خواست مراقب فرزندان خود باشند و با کنترل رفتار آنها و مدیریت مناسب از بروز برخی مشکلات جلوگیری کنند.



میرحیدری یادآورشد: قزوین استانی مذهبی است لذا از عموم شهروندان انتظار داریم در ماه رمضان حجاب عمومی را رعایت کنند تا احساسات دینی مردم جریحه دار نشود که در این راستا پلیس امنیت اجتماعی موظف شده با بد حجابی در این ایام با جدیت مبارزه کند و با نهی از منکر و امر به معروف به سالم سازی محیط کمک کند.



این مسئول گفت: از مدیران استخرها و سونا در استان انتظار داریم تا قبل از افطار از ارائه خدمات خودداری کنند و در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز با توجه به ماده 180 با افرادی که در حین رانندگی نسبت به استعمال مواد مخدر و خوردن وآشامیدن مبادرت و تظاهر به روزه خواری کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.



فرمانده ناجا در استان یادآورشد: با توجه به مراسم ویژه ماه رمضان در مساجد و تکایا از هیئت های مذهبی درخواست می شود با مراجعه به پلیس پیشگیری درخواست برگزاری مراسم را ارائه کنند تا زمینه آموزش اعضاء هیئت ها نیز فراهم شود و در ساعات پر ترافیک ماموران با حضور در معابر نسبت به تامین امنیت و نظم مراسم اقدام کنند.



میرحیدری بیان کرد: در ساعات نزدیک به افطار محدودیت های ترافیکی در برخی مناطق اعمال خواهد شد که از مردم انتظار همکاری داریم.



وی در خصوص تصادفات خسارتی و جرحی گفت: از رانندگانی که دچار حوادث جرحی می شوند درخواست می شود برای جلوگیری از انسداد مسیر خودرو خود را از مسیر حادثه دور کرده و در حوادث جرحی به ماموران راهنمایی اطلاع دهند تا در اسرع وقت در محل حضور یافته و کارشناسی کنند.



میرحیدری گفت: از شهروندان درخواست می کنیم در این ایام از پارک کردن خودرو در مکانهای خلوت و تاریک خودداری کرده و در زمان خروج از منزل برای دعا و نیایش از قفل بودن درب منزل مطمئن شوند و در صورت مشاهده افراد مشکوک موارد را به پلیس 110 اطلاع دهند.



تداوم جمع آوری معتادان ضروری است

این مسئول گفت: یکی از طرح های خوبی که با همکاری دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی و ناجا در استان اجرا شد جمع آوری معتادان و کارتن خوابها بود که موجب کاهش سرقتها نیز شد اما گویی امسال این موضوع رها شده که امیدواریم با همکاری مسئولان تداوم یابد.