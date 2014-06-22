ناشران برتر کتاب به اردبیل دعوت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، توحید بلورساز بعد از ظهر یکشنبه در نشست مدیران ارشاد اردبیل با اصحاب رسانه تصریح کرد: با هدف کیفی سازی نمایشگاه کتاب در سال جاری با همکاری موسسه نمایشگاه های کتاب تهران از ناشران برتر دعوت به عمل خواهد آمد.

وی افزود: در سال های اخیر نیاز به کیفی سازی و دعوت از ناشران احساس می شد که با برنامه ریزی پیش از برگزاری می توان زمینه حضور ناشران مطرح کشوری را در نمایشگاه کتاب استان فراهم کرد.

بلورساز تاکید کرد: طبق پیگیری های صورت گرفته زمان نمایشگاه کتاب برای 16 تا 22 مهر ماه امسال در نظر گرفته است.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان دلیل انتخاب این بازه زمانی را حضور فعال دانش آموزی و دانشجویی خواند و تاکید کرد: زمانی اختصاص یافته است که گروه های هدف بتوانند بخشی از منابع مطالعاتی خود را تامین کنند.

وی در خصوص تامین اعتبار این برنامه اضافه کرد: در حال پیگیری تامین اعتبار از سوی استانداری هستیم.

ارائه بن کتاب در روز خبرنگار

بلورساز با یادآوری عدم ارائه بن خرید کتاب در نمایشگاه کتاب تهران، عنوان کرد: قرار است بن کتاب در روز خبرنگار به خبرنگاران ارائه شود.

وی افزود: جابه جایی در پرداخت بن با هدف تسهیل در خرید کتاب بود.