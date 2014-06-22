ضرب الاجل 48 ساعته خلیفه حفتر به قطری ها و ترکها برای خروج از لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، محمد الحجاری سخنگوی خلیفه حفتر نظامی بازنشسته لیبیایی اعلام کرد: اتباع ترکیه و قطر ظرف مدت 48 ساعت باید لیبی را ترک کنند.

وی بدون اینکه به ماهیت اقداماتی که علیه قطری ها و ترکیه هایی که کشور را ترک نکنند اشاره کند افزود: پس از این مهلت اتباع ترکیه ای و قطری بازداشت می شوند و تدابیر لازم علیه آنها به عمل خواهد آمد.

سخنگوی حفتر درباره علت اتخاذ این اقدامات علیه قطری ها و ترکیه هایی گفت: اخباری دریافت شده است که اتباع این دو کشور در داخل اراضی لیبی فعالیت جاسوسی می کنند.

شایان ذکر است که در 13 ژوئن جاری ترکیه کنسول خود را در بنغازی در شرق لیبی تعطیل کرد.