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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۶

مغنی به مهر خبر داد:

دوره آموزشی مهدویت ویژه طلاب برگزار می‌شود

دوره آموزشی مهدویت ویژه طلاب برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر اداره قرآن و عترت معاونت تهذیب حوزه علمیه از برگزاری دوره آموزشی مهدویت و آموزش قرآن برای طلاب در همدان خبر داد.

علی مغنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با حضور 50 نفر از داوطلبان برگزار می‌‌شود.

وی با اشاره به زمان یک هفته ای دوره افزود: این دوره در مردادماه با حضور استادان مهدویت در دانشگاه مفتح برگزار می‌شود.

مغنی اضافه کرد: در حاشیه برگزاری این دوره محافل قرآنی، نشستهای دینی و مراسم قرائت ادعیه نیز انجام می‌شود.

وی ارائه گواهینامه پایان دوره مشترک از طرف معاونت تهذیب و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) را جزء مزایای حضور در این دوره‌ها دانست.

وی همچنین از برگزاری دوره های قرآنی خبر داد و افزود: این دوره‌ها نیز به صورت متناوب و متمرکز در این استان و در طول تابستان برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2317122

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