علی مغنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با حضور 50 نفر از داوطلبان برگزار میشود.
وی با اشاره به زمان یک هفته ای دوره افزود: این دوره در مردادماه با حضور استادان مهدویت در دانشگاه مفتح برگزار میشود.
مغنی اضافه کرد: در حاشیه برگزاری این دوره محافل قرآنی، نشستهای دینی و مراسم قرائت ادعیه نیز انجام میشود.
وی ارائه گواهینامه پایان دوره مشترک از طرف معاونت تهذیب و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) را جزء مزایای حضور در این دورهها دانست.
وی همچنین از برگزاری دوره های قرآنی خبر داد و افزود: این دورهها نیز به صورت متناوب و متمرکز در این استان و در طول تابستان برگزار خواهد شد.
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