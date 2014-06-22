191 تشکل قرآنی در خراسان جنوبی در حال فعالیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهی ظهر یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی حوزه دین با استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: موسسه فعالان قرآنی با شماره 135 مجوز رسمی سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 191 تشکل قرآنی دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان در حال فعالیت است، گفت: از این تعداد 24 مورد موسسه قرآنی، 16 خانه قرآن شهری و 151 خانه قرآن روستایی هستند.
نماینده فعالان قرآنی خراسان جنوبی افزود: اتحادیه موسسات قرآنی استان و موسسات فرهنگی قرانی را به صورت کامل پشتیبانی و نظارت میکند و اجرای طرح بر عهده اتحادیه خواهد بود.
الهی با بیان اینکه اتحادیههای قرآنی بهترین گزینه برای مشاوره در حوزه علوم قرآنی است، گفت: نیاز است برخی از مشکلات پیشروی این اتحادیهها رفع شود.
وی تعیین و تثیبت جایگاه موسسات و خانههای قرآنی شهری و روستایی به عنوان بازوان دولت در اجرای برنامههای قرآنی را یکی از مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: امید است هر چه زودتر این موارد ساماندهی شود.
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی و دینی خراسان جنوبی از استاندار خواست برای هدایت و بهرهوری و اجرای بجای طرحهای قرآنی، دستور فرمایید تمامی طرحهای قرآنی در سازمانها، ادارت و نهادهای استان صورت پذیرد.
الهی یادآور شد: با اجرای طرحهای مذکور از بسیاری از موازی کاریها کاسته شده، موسسات قرآنی در جذب اعتبارت توانمندتر شده و طرحهای قرآنی از ارزش بالاتری برخوردار شده و آمارگیری شفافتر خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه کار فرهنگی درامد آنچنانی ندارد، متذکر شد: برای برخی از موسسات قرآنی مانند موسسه قرآنی ثامنالحجج(ع) طبس، مبلغ 5 میلیون و 500 هزار تومان مالیات تعلق گرفته است که در این زمینه باید پیگیریهای لازم انجام شود.
واگذاری زمین و کمکهای سخت افزاری برای خانههای قرآنی شهری و روستایی از دیگر خواستههای نماینده فعالان قرآنی خراسان جنوبی بود که از استاندار خواستار شد در این زمینه اقدامات شایسته را در دستور کار خود قرار دهد.
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