دهقان: داستان نویس خوب برای مجله نمی نویسد/ علومی: مارکز عوام فریب است

به گزارش خبرنگار مهر در کارگاه داستان نویسی که امروز اول تیرماه در حاشیه دوازدهمین جشنواره شعر و داستان کودک و نوجوان سوره برگزار شد.

محمد علی علومی گفت: کوشش های فراوانی شد تا جوان های ما تاریخ را نشناسند. در ایران وقتی انقلاب مشروطه شد کشوری چون سوئد مدت ها بعد به این نتیجه رسید که ملت سرنوشت خودش را به دست گیرد. پس نوجوان ها و جوان ها باید با تاریخ سرزمین خود و پیشینه آن آشنا باشند.

به گفته او اسطوره منحصر به یک استان خاص چون خوزستان و مازندران نیسست. تصور بر این است که تمامی علوم از بین النهرین برخاسته است قصه های ایرانی سه دسته اند. نخست داستان هایی که تحت تاثیر بین النهرین هستند مانند بسیاری از قصه های هزار و یک شب. باورهای نیاکان ما در باورهای امروز مردم نیز جریان دارد و این را می توان در اتفاقات ساده زندگی مان مشاهده کرد.

این نویسنده همچنین بیان کرد: تا زمانی که ما نیاکان و پایه های داستان نویسی خود را نشناسیم نمی توانیم داستان نویس خوبی شویم راه نجات داستان ما بازگشت اسطوره هاست. به عنوان نمونه مارکز گرچه نویسنده خوبی است اما عوام فریب است او با بازگشت به باورهای عشایری سرخ پوستی داستان های تاثیر گذار خلق کرده ما هم منابع غنی در این زمینه داریم که می توانیم از آن بهره ببریم. اسطوره ها می توانند به داستان های امروز ما عمق و اصالت بدهند.

به گفته علومی دولت های وقت باید این اجازه را به نویسنده بدهند که جامعه را نقد کنند که حمایت دولتمردان از هنرمندان و نویسندگان در کشور ما کار ناپسندی است در حالی که هم دولتمردان باید این نگاه خود را اصلاح کنند هم نویسندگان نباید دست از نقد بردارند.

مشکل ما در داستان جنگی این است که می خواهیم غیر واقعی حرف بزنیم

پس از آن احمد دهقان داستان را ظرفی دانست و افزود: داستان برای ما ظرف است هرچه قدر اطلاعات بیشتری داشته باشیم ظرف ما بزرگتر می شود. زمانی همه نویسندگان عاشق داستان های «ریموند کارور» بودند. چون قصه خود نویسندگان را به صورتی ملموس بیان می کرد. اما آنچه در مورد این داستان ها وجود داشت مبانی پشت آن بود. خود من با تعدادی از نویسندگان و مترجمان آمریکایی در مورد کارور صحبت کردم. آنها کارور را یک نویسنده درجه دوم می دانستند اما معتقد بودند که او یک نیویورکی کامل است و داستان زندگی اهالی نیویورک را به خوبی بیان می کند.

به گفته این نویسنده دفاع مقدس مهم است که داستان های ما امروزی و معنادار باشد و گرنه خیلی زود فراموش می شوند.

همچنین دهقان معتقد است داستان‌نویس‌های خوب برای مجلات نمی‌نویسند او می‌نویسد تا داستانش باقی بماند.

نویسنده کتاب «من قاتل پسرتان هستم» معتقد است گرایش به اسطوره ها باعث می شود تا داستان های ما در خاطر باقی بماند. پیشنهاد او به داستان نویسان جوان حاضر در کارگاه داستان نویسی این بود: اگر می خواهید داستان نویس خوبی شوید بخوانید، بخوانید، بخوانید.

به گفته احمد دهقان معتقد است لازم نیست که نویسندگان دفاع مقدس به کشتن فکر کنند زیرا مشکل ما در داستان جنگی این است که می خواهیم غیر واقعی حرف بزنیم در حالی که داستان جنگ داستان بچه های امروز است که می خواهند موضوعی بزرگتر را بیان کنند. پس ما می توانیم داستان های انسانی خوب با تصاویری ساده از جنگ ارائه دهیم.