60 درصد تيم مان از بين كشتي گيران بومي خراسان رضوي هستند

به گزارش خبرنگار مهر جلیل کفایتی ظهر يكشنبه در نشست خبری تیم کشتی کفایتی که در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد گفت: امسال سومین سالی است که تیم کشتی کفایتی در لیگ برتر شرکت می‌کند اما در سال‌جاری تغییراتی در این نوع رقابت کشور ایجاد شده است

وی با بیان اینکه لیگ برتر در سال‌جاری با عنوان «جایزه بزرگ» برگزار می‌شود، افزود: تغییرات حاصل شده در مسابقات کشتی امسال با فواید و ضعف‌هایی همراه است که از سوی فدراسیون انجام شده و هیچ کدام از باشگاه‌ها نقشی در آن نداشتند و حتی نتوانستند نظرات خود را در این بخش ارائه کنند

مدیرعامل گروه ساختمانی کفایتی مشهد ادامه داد: همواره کشتی یکی از مهمترین ورزش های استان ما است ولی چند سالی است که با مشکلات بسیاری رو به رو شده و ما منتظر اقدامات آقای خادم برای تغییر تحول در هیئت کشتی استان هستیم

وی تصریح کرد‌: در مسابقات امسال 60 درصد تیم ما بومی هستند و 40 درصد را غیربومی تشکیل می‌دهند و جمع امتیازهای هر باشگاه برای حضور در لیگ کشتی باید حداکثر 250 باشد.

مدیرعامل گروه ساختمانی کفایتی مشهد با اشاره به اینکه ما نیازمند امکانات مناسب برای آموزش پایه کشتی به علاقه‌مندان و بااستعدادان این عرصه هستیم، اظهار کرد: لازم است اداره‌کل ورزش و جوانان استان، هیئت کشتی و همچنین پیشکسوتان این رشته در استان دست به دست هم دهند و با رفع مشکلات موجود مانند گذشته حضور ورزشکاران کشتی استان را در تیم ملی فراهم کنند.

کفایتی گفت: ما در سال گذشته نخستین باشگاهی در استان بودیم که مدرسه کشتی را در خراسان رضوی ایجاد کردیم اما متاسفانه به علت مشکلات فراوان از ادامه فعالیت آن منصرف شدیم.

قاسم اماني فیلابی سرمربي تيم كشتي كفايتي نیز در ادامه نشت در باره چگونگی برگزاری مسابقات لیگ کشتی گفت: هر تیم شرکت‌کننده باید 10 ورزشکار را در اوزان مختلف معرفی کند ما نیز 10 نفر در 8 وزن مختلف را به فدراسیون معرفی کردیم که باید هر کدام طبق قوانین تصویب شده از سوی فدراسیون دارای مقام‌های کسب شده داخلی و خارجی باشند.

وی همچنین افزود: 5 وزن تیم کفایتی را بومی و سه وزن دیگر را کشتی گیران غیر بومی تشکیل می دهند و وزن کشی این مسابقات با چهار کیلو ارفاق انجام می شود.

فیلابی با بیان اینکه این مسابقات در فصل تابستان در قزوین برگزار می‌شود، تصریح کرد: قرعه كشي اين دوره از مسابقات در روز سه شنبه هفته جاري انجام خواهد شد و پس از آن تيم ها به‌صورت دوره‌ای در روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته‌جاری به رقابت خواهند پرداخت.

ی اضافه کرد: در سال‌جاری تیم‌های گاز مازندران، سحر همدان، بیمه رازی قزوین، شهدای ساری، فارس قوامین و بسیج مازندران با ما رقابت خواهند کرد که چهار تیم اول گفته شده از رقبای بزرگ و قوی ما محسوب می‌شوند.