خلا نقد هنری در مطبوعات اردبیل/ تئاتر استان گرفتار روزمرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طوایی حمیدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مدیران ارشاد اردبیل با اصحاب رسانه گفت: نبود نقد هنری حفره ای در فعالیت مطبوعات است که در ادامه به یکی از کمبودهای تولیدات هنری استان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه نقد تکنیکال از جمله نحوه برگزاری یک جشنواره به معنی نقد هنری نیست، ادامه داد: خروجی و تاثیر برنامه های مختلف فرهنگی در نشریات مورد توجه نبوده و به صورت کارشناسی ارزیابی نمی شود.

طوایی حمیدی تاکید کرد: از اهالی رسانه انتظار می رود وضعیت برنامه های فرهنگی را به نقد کشیده و به بهبود کیفی و کمی آن کمک کنند.

معاون هنری ارشاد اسلامی استان بخشی از این خلا را در برنامه های حوزه نمایش برشمرد و اضافه کرد: در حال حاضر تئاتر استان به ویژه در بخش تولیدات متن گرفتار روزمرگی است.

وی با بیان اینکه این روزمرگی بیش از هم تاثیر منفی در تولیدات نویسندگان داشته است، عنوان کرد: ارشاد اسلامی استان در نظر دارد به آسیب شناسی تئاتر پرداخته و در ادامه راهکاری برای بهبود وضع موجود ارائه دهد.

طوایی حمیدی تاکید کرد: چنین بررسی در تمامی حوزه های هنری به صورت ویژه دنبال شده و بعد از بررسی علل برنامه هایی برای ارتقا کیفی تولیدات هنری ارائه خواهد شد.