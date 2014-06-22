اصناف نقش مهمی در توسعه و شکوفایی تولید کشور دارند

محمد رضا کاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از کالاهای داخلی، تولید کنندگان را تشویق به تولیدات با کیفیت می کند افزود: اصناف در توزیع کالای داخلی در جامعه نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

وی با بیان این مطلب که وقتی کسبه و بازاریان رسالتی که بر دوش دارند به خوبی ایفا کنند مردم و اصناف ما هر دو از این موضوع سود خواهند برد خاطر نشان کرد: اصناف باید با رعایت قانون نظام صنفی در خدمت مردم عزیز باشند و سعی کنند در این مقطع حساس دولت را یاری کرده و در تنظیم بازار با دولت همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میامی با یادآوری اینکه اتاق اصناف شهرستان میامی نوپاست و اتحادیه ها نیز به تازگی فعال شده اند تصریح کرد: باید روحیه مشارکت و همکاری بین اتحادیه ها و اصناف مختلف وجود داشته باشد تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

کاملی نقش اصناف در اقتصاد شبکه های توزیع کالا را بسیار تاثیر گذار دانست و عنوان کرد: اگر اصناف ما در توزیع کالای خود از کالاهای داخلی بجای کالای خارجی استفاده کنند این امر موجب توسعه چرخه تولید کشور خواهد شد.

وی حمایت از اصناف و مصرف کنندگان را از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد و اذعان داشت: اصناف ما نیز باید بر طبق قانون نظام صنفی عمل کنند تا از آنها حمایت شود چرا که حمایت از اصناف برابر با حمایت از مصرف کنندگان است.

اصناف پویا، جامعه ای رو به رشد به همراه دارد

رئیس اتاق اصناف شهرستان میامی نیز در این گفتگو به نقش کلیدی اصناف در جامعه اشاره کرد و ابراز داشت: هر چه اصناف ما پویاتر باشند جامعه پویاتری خواهیم داشت و در نتیجه مردم نیز زندگی بهتری خواهند داشت.

محمد نوروزی رعایت انصاف و عدالت در کار بازاریان و کسبه را ضروری خواند و اظهار داشت: احترام به مشتری و رعایت حقوق مصرف کنندگان از مسائل مهمی است که کسبه باید به آن توجه داشته باشند.

وی در خاتمه با اشاره به شعار سال 93 و اهمیت موضوع اقتصاد از دید رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: اصناف باید در تحقق شعار امسال عزم ملی و مدیریت جهادی داشته باشند و لازمه این کار نیز همکاری و تعامل مسئولان و مردم با اصناف است.