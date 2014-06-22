به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در گردهمایی ائمه جماعات و روحانیون مستقر در استان قم که پیش از ظهر یکشنبه با محوریت زکات در سالن همایش‌های سازمان تبلیغات اسلامی قم با حضور حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و حجت‌الاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته حدود 280 میلیارد تومان زکات جمع آوری شده است و پیش بینی می‌شود امسال حدود 500 میلیارد تومان جمع آوری شود.

وی با بیان اینکه خداوند در هیچ امر واجبی به پیامبر نگفته است به خاطر انجام آن از مردم تشکر کن به غیر از امر زکات، ادامه داد: در قرآن 32 مرتبه کلمه زکات آورده شده است همچنین 32 مرتبه کلمه برکت آورده شده است که این دو بی ارتباط با هم نیستند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه هر حرف قرآن یک نکته است، افزود: هیچ واژه ای بعد از نماز به اندازه زکات در قرآن مطرح نشده است.

وی عنوان کرد: مساجد ما امروز قرآنی نیست، چرا که طبق گفته خداوند باید در مساجد نسل قدیم و جدید، زن و مرد و کودک همه حضور داشته باشند که متأسفانه اینگونه نیست.

حجت الاسلام قرائتی خطاب به مبلغین گفت: در پاسخ دادن به سؤالات مردم آنها را گیج نکنید و در منبرهایتان به مسائل اصلی و ضروری، واجبات و مستحبات بپردازید و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای خودداری کنید.

قرآن را محور کارهایتان قرار دهید

وی تأکید کرد: قرآن را محور قرار دهید و با مردم گفتگوی چهره به چهره و حتی گفتگوی خصوصی داشته باشید که تأثیرش بیشتر است.

این مفسر قرآن از مبلغین حوزه خواست تا از طلبه‌های جوان در کارها استفاده کنند، در مسائل پولی دخالت نکنند، کوتاه اما مفید سخن بگویند، سعی کنند با مردم رفیق شوند، از پرداختن به مواردی که موجب وحشت مردم می‌شود بپرهیزند و در سخنان خود گاهی مردم را با حرف‌هایی بخندانند تا منبرهایشان خسته کننده نباشد.

توجه مبلغان دینی به زکات

رئیس ستاد احیاء زکات استان قم نیز در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه برخی از سنت‌ها چون امر به معروف و نهی از منکر کم رنگ شده است، به 5 رکن ازدیاد جمعیت در مساجد اشاره کرد و گفت: رکن اول که موجب افزایش حضور مردم در یک مسجد می‌شود، امام جماعت آن است که باید بیان شیوا داشته باشد، با احترام و ادب با مردم رفتار کند و به نظرات مردم خصوصا جوانان اهمیت دهد.

حجت الاسلام حسن نوراللهی، فضای خود مسجد، وجود هیئت امنا، خدام و داشتن هدفی مشخص و واحد را از دیگر ارکانی دانست که می‌تواند مساجد را از غربت نجات دهد و موجب شلوغی در آنها شود.

وی با بیان اینکه مبلغین باید احیاگر سنت‌های خدا و رسول از جمله زکات باشند، تصریح کرد: مردم در بسیاری از مناطق نسبت به امر پرداخت زکات غافل هستند و این وظیفه مبلغین حوزه است که آنها را به این امر روشن کنند.

