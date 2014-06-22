52 رشته صنايع دستي در استان سمنان توليد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صفاخواه صبح یکشنبه با بيان اينكه استان سمنان از نظر تنوع رشته‌هاي صنايع دستي جزء استان هاي برتر كشور است، اظهار داشت: در اين استان 52 رشته صنايع دستي به صورت خرد و يا كلان در حال توليد است.

وي عمده توليدات صنايع دستي استان سمنان را در رشته هاي سفال و سراميك، بافته هاي داري شامل گليم، جاجيم، گليچ و گبه، دست‌بافته هاي سنتي شامل كرباس بافي، دستمال بافي، حوله بافي و چادرشب بافي و صنايع دستي چوبي از جمله منبت، معرق، مشبك و ... و تراش سنگ عنوان كرد.

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان گفت: بر اساس آمار موجود، در این استان بالغ بر چهار هزار و 500 هنرمند به توليد صنايع دستي اشتغال دارند و بيشتر اين هنرمندان در رشته هاي بافته هاي داري و دست بافته ها و سفال و سراميك فعاليت دارند.

صفاخواه در خاتمه، مهم‌ترين مشكل هنرمندان صنايع دستي استان سمنان را نبود سرمايه گذار در ايجاد زيرساخت ها مانند شهركها و بازارچه هاي دائمي صنايع دستي، به روز نبودن طراحي و بسته بندي آثار و نبود ساز و كار مناسب بازاريابي و ... عنوان كرد.