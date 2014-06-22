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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۹

60 درصد زائران از طریق جاده‌ها به مشهد سفر می‌کنند/ لزوم توجه به مسائل فرهنگی هتل‌ها

60 درصد زائران از طریق جاده‌ها به مشهد سفر می‌کنند/ لزوم توجه به مسائل فرهنگی هتل‌ها

مشهد – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: 60 درصد زائران از طریق جاده‌ها به مشهد سفر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در ستاد هماهنگی خدمات سفر که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 60 درصد زائران از طریق جاده‌ها به مشهد سفر می‌کنند و باید در نظر داشت که جاده‌های منتهی به مشهد فرصت اشتغالزایی را برای استان فراهم می سازد.

وی با اشاره به ایام میلاد ثامن‌الحجج(ع) بیان کرد: باتوجه به نزدیکی این ایام تمام دستگاه‌ها باید تسهیلات لازم را برای گروه‌های مردمی فراهم کنند و در دهه کرامت برنامه‌های فرهنگی باید پررنگ‌تر برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همزمان با دهه کرامت زائران باید با ورود به مشهد احساس کنند که وارد حریم علی بن موسی الرضا(ع) شده‌اند و در این مسیر باید مسائل فرهنگی را در تمامی بخش‌ها به ویژه هتل های مشهد فراهم کرد.

رشیدیان ارائه آمار واقعی و دقیق از ورود و خروج زائران به مشهد را امری ضروری دانست و گفت: برای بهتر اجرا شدن برنامه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستیم و در حال حاضر اماکن زائرپذیری در مشهد وجود دارد که باید وضعیت بهداشتی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: ما افتخار می‌کنیم که به زائران امام رضا(ع) خدمت‌رسانی کنیم و در این راستا تمام توان خود را برای خدمت رسانی بهتر به زائران به کار می‌گیریم.

کد مطلب 2317164

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