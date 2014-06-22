به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در ستاد هماهنگی خدمات سفر که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 60 درصد زائران از طریق جادهها به مشهد سفر میکنند و باید در نظر داشت که جادههای منتهی به مشهد فرصت اشتغالزایی را برای استان فراهم می سازد.
وی با اشاره به ایام میلاد ثامنالحجج(ع) بیان کرد: باتوجه به نزدیکی این ایام تمام دستگاهها باید تسهیلات لازم را برای گروههای مردمی فراهم کنند و در دهه کرامت برنامههای فرهنگی باید پررنگتر برگزار شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همزمان با دهه کرامت زائران باید با ورود به مشهد احساس کنند که وارد حریم علی بن موسی الرضا(ع) شدهاند و در این مسیر باید مسائل فرهنگی را در تمامی بخشها به ویژه هتل های مشهد فراهم کرد.
رشیدیان ارائه آمار واقعی و دقیق از ورود و خروج زائران به مشهد را امری ضروری دانست و گفت: برای بهتر اجرا شدن برنامهها نیازمند برنامهریزی دقیق هستیم و در حال حاضر اماکن زائرپذیری در مشهد وجود دارد که باید وضعیت بهداشتی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی یادآور شد: ما افتخار میکنیم که به زائران امام رضا(ع) خدمترسانی کنیم و در این راستا تمام توان خود را برای خدمت رسانی بهتر به زائران به کار میگیریم.
نظر شما